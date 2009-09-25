نفرات اصلی تیم ملی معرفی شدند/ سرمربی تیم ملی روی تاتامی

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی کاتا روز چهارشنبه در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد. در این اردو قرار بود پنج تیم "کیمه نو" کاتا (زند و عسگری)، "ناگه نو" کاتا (محمد علی نودهی و امیر فرزانه )، "جونو کاتا (محمد حسن سالاری و محمدرضا صحرایی )، مجتبی باجلان و سیدرضا روحانی در "کاتا منو" کاتا، فرهاد شکیبی و احمد رحیمی پور در "گوشین جوتسو" کاتا شرکت کنند که تنها دو تیم در تمرینات حضور یافتند.

حسین زند سرمربی تیم ملی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتخاب دو تیم "کیمه نو" کاتا (زند و عسگری)و "ناگه نو" کاتا (محمد علی نودهی و امیر فرزانه ) برای اعزام به مسابقات جهانی خبر داد.

زند به عنوان سرمربی تیم ملی و همچنین عضو تیم "کیمه نو" کاتا در مسابقات جهانی حضور خواهد یافت.

سرمربی تیم ملی از حضور بیش از 30 تیم در این دوره از مسابقات خبر داد. تیم ملی ایران 22 مهرماه جهت حضور در این مسابقات راهی مالت خواهد شد.