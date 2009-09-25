تلاش دانشمندان برای تغییر مفهوم اشکال حیات در سیارات دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران بین المللی به سرپرستی دانشگاه وین پروژه ای را برای شناسایی نشانگرهای بیولوژیکی مرتبط با اشکال احتمالی حیات در روی سیارات دیگر در کنگره علوم سیاره ای اروپا در پتسدام آلمان ارائه کردند.

درحال حاضر سیاراتی که می توانند میزبان حیات باشند در داخل منطقه قابل سکونت اطراف ستاره منظومه شمسی قرار دارند. این سیارات دارای اتمسفری هستند که در آن دی اکسید کربن، بخار آب و نیتروژن وجود دارد و روی سطح این سیارات می تواند آب به حالت مایع نیز حضور داشته باشد.

بنابراین با تحقیق بر روی نشانگرهایی که حاصل متابولیسم اشکال حیات مشابه سیاره ما باشد می توان به وجود حیات در این سیارات پی برد.

یکی از نشانگرها آمینواسید مایع است. آمینو اسیدها مولکولهایی هستند که از اتمهای اکسیژن و کربن تشکیل شده اند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "اکنون زمان آن رسیده است که مفهوم جدیدی برای حیات ارائه شود. حتی اگر این مفهوم جدید مشابه آن تصوری نباشد که ما از حیات می شناسیم. در حقیقت حیات می تواند چیزی باشد که نه از آب و نه از متابولیسم برپایه کربن و اکسیژن تشکیل شده باشد."

براساس گزارش World Science، یکی از شرایط لازم برای وجود حیات حلالی است که در یک طیف دمایی مشخص به صورت مایع بماند. این طیف دمایی برای آب بین صفر تا 100 درجه سانتیگراد است اما حلالهای دیگری وجود دارند که می توانند در دماهای بالاتر از 200 درجه سانتیگراد نیز به صورت مایع بمانند. این حلالها می توانند اقیانوسهایی را روی سیارات دیگر نزدیک به خورشید واقع در منطقه قابل سکونت تشکیل دهند.

همچنین یک اقیانوس آمینواسیدی مایع می تواند در سیارات فواصل دورتر از منطقه قابل سکونت نیز وجود داشته باشد. برای مثال بخش وسیعی از تیتان، قمر زحل پوشیده از اقیانوسهای متان و اتان است.

این گروه تحقیقاتی در تلاش برای شناسایی حلالهای جدیدی غیر از آب هستند که این حلالها می توانند همانند آب میزبان اشکال مختلفی از حیات باشند.