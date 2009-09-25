به گزارش خبرنگار مهر، این نخستین دوره رقابتهای قهرمانی غرب آسیاست که در رده سنی زیر 16 سال برگزار میشود. دورههای پیشین این مسابقات در ردههای سنی زیر 17 و 18 سال و البته به طور ناپیوسته برگزار میشد.
لبنانیها درشهر بیروت میزبان نخستین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی غرب آسیا در رده سنی زیر 16 سال هستند. این دوره از رقابتها از 5 مهرماه آغاز شده و تا 11 مهرماه ادامه خواهد داشت. تیم کشورمان نیز با در اختیار داشتن 12 بازیکن ساعت 17:30 امروز(جمعه) راهی محل برگزاری بازیها میشود.
سهیل یوسفی (پست یک و 2)، سجاد مشایخی، حمید فقیه پرور، محمد اوجاقی، امیرصدیقی، سعید عابدی (پست 2)، میلاد عزیزی (پست 2 و 3)، محمد حسن بهزادی (پست 4)، محمد میرفتاح (پست 4 و 5)، امیراسماعیل طاهری، محمد منجی و آرمان زنگنه (پست 5) بازیکن اعزامی ایران به لبنان هستند.
بازیکنان تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران توسط قاسم کیانی معرفی شدهاند. کیانی از دو سال پیش مراحل شناسایی و گزینشی بازیکنان مورد نظر را آغاز کرد. البته تا سال پیش اردوهای آمادهسازی این تیم درفواصل طولانی و تنها به مدت 3 روز برگزار میشد طوریکه تمرینات تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال تنها در طول سال جاری به صورت منسجم پیگیری شد. این تیم امسال 4 جلسه تمرینی فشرده برگزار کرد.
امیر موزرمی و امین میرشاهی (مربیان)، مهدی حسنزاده (بدنساز) و عنایت الله آتشی (سرپرست) نیز دیگراعضای کادر فنی هستند که کیانی را در امر آمادهسازی بازیکنان اعزامی همراهی کردند. ضمن اینکه قرار است وسلین ماتیچ نیز به عنوان مشاور این تیم را در سفر به لبنان همراهی کند.
قرعهکشی و برنامه دیدارهای رقابتهای بسکتبال زیر 16 سال غرب آسیا شنبه شب در محل برگزاری مسابقات انجام میشود. سه تیم برتر این دوره از مسابقات جواز حضور در نخستین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا (آبانماه - مالزی) را به دست میآوردند.
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