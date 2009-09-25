به گزارش خبرنگار مهر، این نخستین دوره رقابت‎های قهرمانی غرب آسیاست که در رده سنی زیر 16 سال برگزار می‌شود. دوره‌های پیشین این مسابقات در رده‎های سنی زیر 17 و 18 سال و البته به طور ناپیوسته برگزار می‎شد.

لبنانی‎ها درشهر بیروت میزبان نخستین دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا در رده سنی زیر 16 سال هستند. این دوره از رقابت‌ها از 5 مهرماه آغاز شده و تا 11 مهرماه ادامه خواهد داشت. تیم کشورمان نیز با در اختیار داشتن 12 بازیکن ساعت 17:30 امروز(جمعه) راهی محل برگزاری بازی‎ها می‌شود.

سهیل یوسفی (پست یک و 2)، سجاد مشایخی، حمید فقیه پرور، محمد اوجاقی، امیرصدیقی، سعید عابدی (پست 2)، میلاد عزیزی (پست 2 و 3)، محمد حسن بهزادی (پست 4)، محمد میرفتاح (پست 4 و 5)، امیراسماعیل طاهری، محمد منجی و آرمان زنگنه (پست 5) بازیکن اعزامی ایران به لبنان هستند.

بازیکنان تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران توسط قاسم کیانی معرفی شده‎اند. کیانی از دو سال پیش مراحل شناسایی و گزینشی بازیکنان مورد نظر را آغاز کرد. البته تا سال پیش اردوهای آماده‎سازی این تیم درفواصل طولانی و تنها به مدت 3 روز برگزار می‌شد طوریکه تمرینات تیم بسکتبال نوجوانان زیر 16 سال تنها در طول سال جاری به صورت منسجم پیگیری شد. این تیم امسال 4 جلسه تمرینی فشرده برگزار کرد.

امیر موزرمی و امین میرشاهی (مربیان)، مهدی حسن‌زاده (بدنساز) و عنایت الله آتشی (سرپرست) نیز دیگراعضای کادر فنی هستند که کیانی را در امر آماده‎سازی بازیکنان اعزامی همراهی کردند. ضمن اینکه قرار است وسلین ماتیچ نیز به عنوان مشاور این تیم را در سفر به لبنان همراهی کند.

قرعه‌کشی و برنامه دیدارهای رقابت‎های بسکتبال زیر 16 سال غرب آسیا شنبه شب در محل برگزاری مسابقات انجام می‌شود. سه تیم برتر این دوره از مسابقات جواز حضور در نخستین دوره رقابت‎های قهرمانی آسیا (آبان‎ماه - مالزی) را به دست می‎آوردند.