۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

در ایلام؛

برای هر 13 هزار نفر باسواد یک باب کتابخانه عمومی وجود دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کتابخانه های عمومی استان ایلام گفت: برای هر 13 هزار باسواد در این استان یک باب کتابخانه عمومی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مرتضی محمدزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر تعداد کتابخانه های عمومی استان ایلام به 31 باب افزایش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر به ازای هر 13 هزار نفر باسواد در استان ایلام یک باب کتابخانه عمومی وجود دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه زیربنای کل کتابخانه های عمومی استان ایلام بیش از 11 هزار مترمربع است، خاطرنشان کرد: این میزان در پایان سال جاری به 17 هزار متر مربع می رسد.

محمدزاده عنوان کرد: در حال حاضر کلیه کتابخانه عمومی استان ایلام به اینترنت مجهز شده اند.

این مسئول یادآور شد: به تازگی نیز کتابخانه روشندلان در استان ایلام افتتاح شده است که میزان اعتبار هزینه شده برای آن 120 میلیون ریال بوده است.

