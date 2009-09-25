آمار بنگاه های زودبازده دولت با سازمان بازرسی و مجلس همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا اسداللهی ظهر پنجشنبه در اولین جلسه کارگروه اشتغال خراسان رضوی افزود: بر خلاف آماری که در جلسات عنوان می شود، مشاهدات عینی و مراجعاتی که صورت می گیرد نشان از وضعیت بحرانی بنگاه ها دارد، به طوری که بسیاری از بنگاه ها یا تعطیل شدند و یا در حال تعطیلی هستند، در حالیکه شاید تنها با 100 میلیون تومان سرمایه در گردش بتوان موقتا مشکل آنها را حل کرد.

عضو ناظر کارگروه اشتغال خراسان رضوی در عین حال به مشکل سیستم بانکی در نتیجه خالی شدن منابع و اختصاص آنها به طرح بنگاه های زودبازده اشاره کرد و گفت: هنوز هفت میلیارد دلار بدهی دولت به سیستم بانکی پرداخت نشده و بانکها هم نمی توانند به هر قیمتی از سپرده های مردم برای تسهیلات زودبازده استفاده کنند.

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه خواستار برنامه ریزی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای گسترش خدمت رسانی و ایجاد شغل در مناطق کم برخوردار شد.

محمود صلاحی یکی از دغدغه های اصلی دولت خدمتگزار را اشتغال خواند و افزود: با وجود مشکلات جدی در ساختارهای اقتصادی کشور، دولت نهم طی چهار سال گذشته در حوزه اشتغالزایی موفق عمل کرد.

وی سوق دادن منابع بانکی به سمت طرحهای اقتصادی زودبازده و کارآفرین را گامی بلند و اساسی در حوزه اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: باید فاصله بین طرحهای معرفی شده به بانکها و طرحهای دریافت کننده تسهیلات را کم کرد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در گذشته طرحهای بزرگ اقتصادی توسط دولت اجرا شده است، افزود: با اجرای طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مردم به حوزه های مختلف اقتصادی ورود پیدا می کنند که به نوعی اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

صلاحی به شرایط اقتصادی و اشتغال در جهان طی چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده کارآفرین در همین شرایط در استان اجرا شد که با وجود کمبودهای احتمالی، منافع بسیاری به همراه داشت.

وی حضور مدیران با تجربه در خراسان رضوی را فرصتی مغتنم برای کسب رتبه نخست در کشور در حوزه اشتغالزایی دانست و افزود: اشتغالزایی و تثبیت شغلهای موجود جزو اولویتهای دولت است که با توجه به تجربیات دولت نهم، طرحها و برنامه ها با قوت بیشتری در چهار سال آینده پیگیری خواهد شد.