امیر طاهرخانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر آغاز سال تحصیلی دانشگاهها برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید سال تحصیلی با نشاط و اعتمادسازی در دانشگاهها آغاز شود از این رو برگزاری جلسه ای در ارتباط با برنامه های کامران دانشجو برای آغاز سال تحصیلی دانشگاهها یکی از برنامه های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پس از تعطیلات خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین اظهار داشت: پیشنهاداتی در این زمینه از سوی نمایندگان مجلس به وزیر علوم جدید ارائه شده و وی نیز طی مدت وزارت خود دیدارهایی را با روسای دانشگاهها، تشکلهای دانشجویی و اساتید داشته است که نمایندگان مجلس نیز در جریان آن قرار دارند.