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۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

وزیرعلوم برای بررسی نحوه اجرای قانون پذیرش دانشجو به مجلس می‌رود

وزیرعلوم برای بررسی نحوه اجرای قانون پذیرش دانشجو به مجلس می‌رود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی نحوه اجرای قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها هفته آینده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حضور می یابد.

امیر طاهرخانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر آغاز سال تحصیلی دانشگاهها برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید سال تحصیلی با نشاط و اعتمادسازی در دانشگاهها آغاز شود از این رو برگزاری جلسه ای در ارتباط با برنامه های کامران دانشجو برای آغاز سال تحصیلی دانشگاهها یکی از برنامه های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پس از تعطیلات خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین اظهار داشت: پیشنهاداتی در این زمینه از سوی نمایندگان مجلس به وزیر علوم جدید ارائه شده و وی نیز طی مدت وزارت خود دیدارهایی را با روسای دانشگاهها، تشکلهای دانشجویی و اساتید داشته است که نمایندگان مجلس نیز در جریان آن قرار دارند.

کد مطلب 952301

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