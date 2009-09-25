لیست احتمالی برندگان نوبل 2009/ رقابت آمریکاییها با سایر محققان

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تامسون رویترز تنها سازمانی است که با استفاده از داده های کمی سالانه برندگان احتمالی جوایز نوبل را پیشگویی می کند. این اطلاعات از پایگاه ISI Web of Knowledg برداشت شده و با کمک آنها به بررسی تاثیرگذارترین تحقیقات علمی در زمینه های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی و اقتصاد می پردازد تا نزدیک ترین احتمالات درباره برندگان این جوایز اعلام شود.
از سال 2002 تا کنون 15 فرد از میان پیشگویی های این سازمان موفق به دریافت این جایزه ارزشمند شده اند. برندگان احتمالی نوبل 2009 امسال سازمان تامسون رویترز از این قرار است:
نوبل شیمی
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دلایل اهدای نوبل شیمی
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1- تحقیقات عالی در زمینه انتقال بار الکتریکی در دی ان ای
نوبل فیزیک
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دلایل اهدای نوبل فیزیک
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1- تحقیقات گسترده در زمینه اپتیک کوانتمی و رایانه کوانتمی
"سر جان بی پندری" پروفسور فیزیک نظری جامدات و رئیس گروه نظریه ماده چگالیده در کالج سلطنتی علوم و فناوری لندن، "شلدون شولتز" پروفسور فیزیک دانشگاه کالیفرنیا سن دیه گو، "دیوید آر اسمیت" و "ویلیان بوان" پروفسور مهندسی رایانه و الکتریک در دانشگاه داک برای پیش بینی و کشف شکست منفی.
"یاکر آهارونوو" پروفسور فیزیک و علوم رایانه ای در دانشگاه چپمن و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، "سر مایکل بری" و "ملویل ویلز" پروفسور فیزیک دانشگاه بریستول به دلیل کشف تاثیر آهورونوو- بوهم و کشف حالت بری.
نوبل فیزیولوژی و پزشکی
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دلایل اهدای نوبل فیزیولوپی و پزشکی به نفرات احتمالی
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1- مطالعات ارزشمند درباره فعالیتهای غشای سلولی
"الیزابت اچ بلکبرن"، "موریس هرتزن" پروفسور بیولوژی و فیزیولوژی و روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، "کارول دابلیو گریدر" و "دنیل ناتنز" پروفسور ارشد بیولوژی مولکولی و ژنتیکی در کالج پزشکی جان هاپکینز، "جک دابلیو ژوستاک" پروفسور ژنتیک کالج پزشکی هاروارد، "الکساندر ریچ" و "هاوارد هاگز" از بیمارستان بزرگ ماساچوست به دلیل نقش داشتن در مطالعات تلومرها و تلومرازها و کشف این پدیده ها.
"سیژی اوگاوا" مدیر لابراتوارهای مطالعات عملکردهای مغزی اوگاوا به دلیل کشفیات بنیادینی که به ابداع تصویربرداری عملیاتی رزونانس مغناطیسی یا fMRI منجر شد. سیستمی که مطالعات اولیه درباره علوم مغزی و تشخیصهای طبی را متحول ساخت.
اقتصاد
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دلایل اهدای نوبل اقتصاد
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1- شرکت در علوم اقتصادی زیست محیطی با توجه به بحران تغییرات جوی
"جان بی تیلور"، "مری و رابرت ریموند" از دانشگاه استنفورد و "بون اچ" و "ماری آرتور" مک کوی از موسسه هوور، استنفورد، "جوردی گالی" از دانشگاه بارسلونا، "مارک ال گرتلر"، "هنری و مری موزس" از دانشگاه نیویورک به دلیل تحقیقات در زمینه سیاستهای مالی.
"ارنست فر" از دانشگاه زوریخ و "ماتیو جی رابین"، "ادوارد جی" و "نانسی اس جوردان" از دانشگاه برکلی به دلیل شرکت داشتن در مطالعات در زمینه اقتصاد رفتاری بر پایه اولویت، بی طرفی و همکاری.
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