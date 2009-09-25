لیست احتمالی برندگان نوبل 2009/ رقابت آمریکاییها با سایر محققان

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تامسون رویترز تنها سازمانی است که با استفاده از داده های کمی سالانه برندگان احتمالی جوایز نوبل را پیشگویی می کند. این اطلاعات از پایگاه ISI Web of Knowledg برداشت شده و با کمک آنها به بررسی تاثیرگذارترین تحقیقات علمی در زمینه های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی و اقتصاد می پردازد تا نزدیک ترین احتمالات درباره برندگان این جوایز اعلام شود.

از سال 2002 تا کنون 15 فرد از میان پیشگویی های این سازمان موفق به دریافت این جایزه ارزشمند شده اند. برندگان احتمالی نوبل 2009 امسال سازمان تامسون رویترز از این قرار است:

نوبل شیمی

دلایل اهدای نوبل شیمی

به نفرات احتمالی 1- تحقیقات عالی در زمینه انتقال بار الکتریکی در دی ان ای

2- ابداع کاتالیزرهای نامتقارن ارگانیک با کمک انامین

3- ابداع سلولهای خورشیدی حساس به رنگ

"ژاکلین کی بارتون"، "آرتور" و "ماریان هاینش" پروفسور شیمی و عضو هیئت علمی شیمی و مهندسی شیمیایی از موسسه تکنولوژی کالیفرنیا به همراه "برند ژیس" پروفسور شیمی دانشگاه باسل سوئیس و "گری بی شوستر" پروفسور و رئیس کالج شیمی موسسه تکنولوژی جورجیا آتلانتا به دلیل تحقیقات عالی در زمینه انتقال بار الکتریکی در دی ان ای. "بنجامین لیست" پروفسور موسسه ماکس پلانک و پروفسور افتخاری دانشگاه کلن به دلیل ابداع کاتالیزرهای نامتقارن ارگانیک با کمک انامین. "مایکل گارتزل" پروفسور موسسه EPFL لوزان، سوئیس به دلیل ابداع سلولهای خورشیدی حساس به رنگ که اکنون به سلولهای گارتزل شهرت یافته اند.

نوبل فیزیک

دلایل اهدای نوبل فیزیک

به نفرات احتمالی 1- تحقیقات گسترده در زمینه اپتیک کوانتمی و رایانه کوانتمی

2- پیش بینی و کشف شکست منفی

3- کشف تاثیر آهورونوو- بوهم و کشف حالت بری

به گزارش مهر، "ژان ایگناچو سیراک" مدیر بخش تئوری اپتیک کوانتمی موسسه ماکس پلانک، "پیتر زولر" پروفسور فیزیک موسسه فیزیک نظری دانشگاه اینسبرگ و مدیر علمی موسسه اپتیک کوانتمی و اطلاعات کوانتمی در آکادمی علوم اطریش به دلیل تحقیقات گسترده در زمینه اپتیک کوانتمی و رایانه کوانتمی.

"سر جان بی پندری" پروفسور فیزیک نظری جامدات و رئیس گروه نظریه ماده چگالیده در کالج سلطنتی علوم و فناوری لندن، "شلدون شولتز" پروفسور فیزیک دانشگاه کالیفرنیا سن دیه گو، "دیوید آر اسمیت" و "ویلیان بوان" پروفسور مهندسی رایانه و الکتریک در دانشگاه داک برای پیش بینی و کشف شکست منفی.

"یاکر آهارونوو" پروفسور فیزیک و علوم رایانه ای در دانشگاه چپمن و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، "سر مایکل بری" و "ملویل ویلز" پروفسور فیزیک دانشگاه بریستول به دلیل کشف تاثیر آهورونوو- بوهم و کشف حالت بری.

نوبل فیزیولوژی و پزشکی

دلایل اهدای نوبل فیزیولوپی و پزشکی به نفرات احتمالی 1- مطالعات ارزشمند درباره فعالیتهای غشای سلولی

2- مطالعات تلومرها و تلومرازها و کشف این پدیده ها

3- ابداع تصویربرداری عملیاتی رزونانس مغناطیسی یا fMRI

"جیمز ای راتمن" پروفسور علوم بیومدیکال، بیولوژی سلولی و شیمی در دانشگاه ییل، "رندی شکمن" پروفسور بیولوژی سلولی دانشگاه کالیفرنیا برکلی به دلیل مطالعات ارزشمند درباره فعالیتهای غشای سلولی.

"الیزابت اچ بلکبرن"، "موریس هرتزن" پروفسور بیولوژی و فیزیولوژی و روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، "کارول دابلیو گریدر" و "دنیل ناتنز" پروفسور ارشد بیولوژی مولکولی و ژنتیکی در کالج پزشکی جان هاپکینز، "جک دابلیو ژوستاک" پروفسور ژنتیک کالج پزشکی هاروارد، "الکساندر ریچ" و "هاوارد هاگز" از بیمارستان بزرگ ماساچوست به دلیل نقش داشتن در مطالعات تلومرها و تلومرازها و کشف این پدیده ها.

"سیژی اوگاوا" مدیر لابراتوارهای مطالعات عملکردهای مغزی اوگاوا به دلیل کشفیات بنیادینی که به ابداع تصویربرداری عملیاتی رزونانس مغناطیسی یا fMRI منجر شد. سیستمی که مطالعات اولیه درباره علوم مغزی و تشخیصهای طبی را متحول ساخت.

اقتصاد

دلایل اهدای نوبل اقتصاد

به نفرات احتمالی 1- شرکت در علوم اقتصادی زیست محیطی با توجه به بحران تغییرات جوی

2- تحقیقات در زمینه سیاستهای مالی

3- مطالعات در زمینه اقتصاد رفتاری بر پایه اولویت، بی طرفی و همکاری

به گزارش مهر، "ویلیام دی نوردهاوس" و "مارتین ال ویتزمن" پروفسورهای اقتصاد از دانشگاههای ییل و هاروارد به دلیل شرکت در علوم اقتصادی زیست محیطی با توجه به بحران تغییرات جوی.

"جان بی تیلور"، "مری و رابرت ریموند" از دانشگاه استنفورد و "بون اچ" و "ماری آرتور" مک کوی از موسسه هوور، استنفورد، "جوردی گالی" از دانشگاه بارسلونا، "مارک ال گرتلر"، "هنری و مری موزس" از دانشگاه نیویورک به دلیل تحقیقات در زمینه سیاستهای مالی.

"ارنست فر" از دانشگاه زوریخ و "ماتیو جی رابین"، "ادوارد جی" و "نانسی اس جوردان" از دانشگاه برکلی به دلیل شرکت داشتن در مطالعات در زمینه اقتصاد رفتاری بر پایه اولویت، بی طرفی و همکاری.