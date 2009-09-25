به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در جمع نمازگزاران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی افزایش رضایتمندی، ارتقای کیفیت آموزشی و کارآیی را از اولویت های اصلی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید دانست و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی باید یک نهاد پاسخگو در خدمت دانشجویان و خانواده های آنان باشد.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و تبریک این ایام تاکید کرد: با گرامیداشت هفته دفاع مقدس نباید فراموش کنیم که در زمان جنگ حتی برای تهیه و خرید ساده ترین سلاح ها چه مشکلاتی داشتیم اما امروز به برکت خون شهدای دفاع مقدس و پایداری نیروهای مسلح و مردم شریف در 30 سال گذشته توانستیم پیشرفته ترین سلاح های جنگی و موشک ها را بسازیم که این یکی از برکات هشت سال دفاع مقدس است.