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۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

جاسبی تأکید کرد:

رضایتمندی از دانشگاه آزاد با شروع سال تحصیلی افزایش می‌یابد

رضایتمندی از دانشگاه آزاد با شروع سال تحصیلی افزایش می‌یابد

رئیس دانشگاه آزاد گفت: در آغاز سال تحصیلی با یک میلیون و 500 هزار دانشجو و مجموعه عظیمی از درخواستها روبرو هستیم و درصد مراجعه کنندگان به واحدهای دانشگاهی افزایش می یابد که باید با برخورد مناسب با آنها و پاسخ کامل به سئوالاتشان افزایش رضایتمندی مردم را در اولویت قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در جمع نمازگزاران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی افزایش رضایتمندی، ارتقای کیفیت آموزشی و کارآیی را از اولویت های اصلی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید دانست و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی باید یک نهاد پاسخگو در خدمت دانشجویان و خانواده های آنان باشد.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و تبریک این ایام تاکید کرد: با گرامیداشت هفته دفاع مقدس نباید فراموش کنیم که در زمان جنگ حتی برای تهیه و خرید ساده ترین سلاح ها چه مشکلاتی داشتیم اما امروز به برکت خون شهدای دفاع مقدس و پایداری نیروهای مسلح و مردم شریف در 30 سال گذشته توانستیم پیشرفته ترین سلاح های جنگی و موشک ها را بسازیم که این یکی از برکات هشت سال دفاع مقدس است.

کد مطلب 952319

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