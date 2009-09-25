مسئولان فارس باید مراقب رسوخ فرق ضاله باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله مکارم شیرازی شامگاه پنجشنبه در مراسم دیدار با طلاب، روحانیون و ائمه جمعه استان فارس در شیراز افزود: استان فارس به عنوان دارالعلم و دارالایمان در کشور مطرح است اما بیگانگان در پی این هستند که این استان را به دارالجهل تبدیل کرده و تلاش دارند که جوانان را به خود جلب کنند از این رو مسئولان استان باید بسیار مراقب باشند تا چهره علمی و مذهبی این شهر همچنان حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه بیگانگان هم اکنون در حال طراحی نقشه برای نفوذ در بین مداحان نیز هستند، تصریح کرد: بیگانگان در این راستا با طراحی نقشه های تفرقه اندازانه اعتقادات مردم را مد نظر قرار داده اند و قصد دارد با نفوذ در بین مداحان، مداحی ها را به مسیرهای دیگری منحرف کنند از این رو باید مراقبتهای لازم را صورت داد.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقایع اخیر پیرامون انتخابات نیز بیان کرد: نباید اجازه داد که اتحاد ملت از بین رفته و نفاق جای آن را در کشور بگیرد زیرا دشمنان نیز در انتظار تحقق این موضوع هستند در عین حال باید در نظر داشت که امروز دشمنان در پی تشدید محاصره اقتصادی کشور هستند و اگر مردم با یکدیگر اتحاد داشته باشند به طور یقین این امر محقق نخواهد شد.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به حاکمیت علم در اسلام نیز بیان کرد: در اسلام حاکمیت از آن علم است اما در دنیا کنونی حاکمیت با سرمایه و پول بوده و تمامی امکانات دنیا نیز به سمت درآمد بیشتر حرکت می کند و باید در نظر داشت اکنون حاکمان دنیا از عالمان نیستند بلکه از سرمایه داران به شمار می رود اما اساس اسلام بر علم بوده و بر خلاف تبلیغات بیگانگان اسلام عامل بیداری و مدافع علم و دانش است.