هشدار اوباما و بان کی مون درباره فاجعه تغییرات آب و هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، از کنفرانس کیوتو در سال 1997 تاکنون هیچکدام از روسای جمهور آمریکا درباره تغییرات آب و هوایی هشدار نداده بودند. این درحالی است که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل باراک اوباما اظهار داشت: "این تهدید بسیار شدید، فوری و روبه رشد است. امنیت و ثبات تمام مردم زمین در خطر است. تهدید آب و هوایی عواقب ویران کننده ای خواهد داشت."

به اعتقاد اوباما دستیابی به یک توافق جدید درباره آب و هوا آسان نخواهد بود اما این رسیدن به این توافق ضروری است. رئیس جمهور آمریکا انگشت خود را به خصوص به سوی کشورهای درحال توسعه مثل چین، هند و برزیل گرفت.

سخنان اوباما چشم اندازی به سوی کنفرانس تغییرات آب و هوایی کپنهاگ داشت که قرار است در ماه دسامبر برگزار شود. وی ابراز امیداوری کرد که سران دولتهای جهان بتوانند در این اجلاس به یک توافق جدید جهانی دست یابند.

در اجلاس نیویورک، اوباما که با لحن کاملا متفاوتی از بوش درباره گرمای جهانی ناشی از انتشار دی اکسید کربن سخن می گفت ادامه داد: "ادامه حیات بشریت به این بازی بستگی دارد. ما یک مسئولیت مشترک داریم."

همچنین بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد: "کمتر از 10 سال است که برای جلوگیری از سناریوهای بدتر ناشی از گرمای زمین وقت داریم. یخهای قطب شمال می توانند تا سال 2030 به طور کامل نابود شوند و عواقب آن بر روی تمام مردم اثر می گذارد."

براساس گزارش وال استریت ژورنال، هو جین تائو رئیس جمهور چین و اوباما در اجلاس نیویورک توانستند به یک دیدگاه مشترک در مورد تغییرات آب و هوایی دست یابند. به طوری که علی رغم فاصله زیادی که میان دو سیستم سیاسی آمریکا و چین وجود دارد به نظر می رسد که روسای جمهور این کشورها در تلاشند در این عرصه گامهای رو به پیشرفتی بردارند. این دو غول بزرگ صنعتی در کنار هم 40 درصد از تمام انتشار کربنی زمین را تولید می کنند.

مجلس آمریکا در واشنگتن قانون مهمی را درباره صرفه جویی در مصرف انرژی تصویب کرد که در سنا متروک ماند. در حقیقت لابی نفت و زغال در سنا اشکال تراشیهای موثری را در این عرصه ایجاد می کنند.

هو جین تائو در اجلاس نیویورک قول کاهش مصرف انرژی را داد. واقعیت این است که چین به سرعت به سوی استفاده 15 درصدی از منابع تجدیدپذیر پیش می رود و سرمایه گذاریهای بزرگی را در عرصه های انرژیهای خورشیدی، بادی و هسته ای انجام داده است.

همچین نیکلاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز نگرانیهای خود را در مورد دی اکسید کربن اعلام کرد و خواستار تشکیل اجلاس دیگری پیش از پایان سال و با شرکت تمام کشورهایی شد که در کنار هم 80 درصد از انتشارهای کربنی را ایجاد می کنند.

چین و هند به عنوان دو کشور نوظهور خواستار آن شدند که کشورهای ثروتمند یک درصد از تولید ناخاص ملی خود را به "کمکهای سبز" به کشورهای جهان سوم اختصاص دهند. این رقم برابر با 300 میلیارد دلار در سال است.

چین قصد دارد تا سال 2020 تاحد قابل ملاحظه ای نسبت به سال 2005 انتشار دی اکسید کربن را کاهش دهد. این درحالی است که ژاپن برنامه ریزی کرده است که تا سال 2020 نسبت به سال 1990 انتشار دی اکسید کربن خود را به میزان 25 درصد کاهش دهد.