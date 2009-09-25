کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار پاس همدان مقابل ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن یکی از تیم‌های خوب و باثبات لیگ برتر است که در زمینه فنی و اجرایی به خوبی مدیریت می شود. مقابل این تیم خوب و یکدست تیم ما نمایش ایده‌آلی به ویژه در نیمه دوم داشت و توانست حریف توانمند خود را در جریان بازی تحت فشار قرار دهد.

وی در ادامه با ابراز تشکر از تلاش مربیان و بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان گفت: من از بازیکنان تیم پاس که مردانه جنگیدند، تشکر می کنم. حق ما در این بازی بیش از یک امتیاز بود و باید با پیروزی زمین مسابقه را ترک می کردیم. به عقیده من بازهم بی تجربگی و استرس بازیکنان برای زدن ضربات نهایی تیم پاس را ناکام گذاشت و باعث شد به تک امتیاز مسابقه قناعت کنیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان ابراز رضایت افشین قطبی و همراهانش از عملکرد سبزپوشان همدانی در دیدار با ذوب آهن را نشانه پیشرفت این تیم عنوان کرد و گفت: اینکه تیم پاس با این بازی‌های زیبایی که از خود به نمایش می گذارد، کجای جدول جای دارد، مایه تاسف است. من همانطور که پیش از این نیز عنوان کرده‌ام حمایت قاطعانه‌ای از کادر فنی تیم پاس خواهم داشت. اما این حمایت بصورت مشروط خواهد بود، یعنی تیم پاس علاوه بر ارائه بازی‌های خوب و زیبا باید نتیجه هم بگیرد و در جدول ارتقا پیدا کند.

اولیایی در ادامه انتظار خود از کادر فنی تیم فوتبال پاس را یافتن راه حلی برای برون رفت این تیم از شرایط فعلی عنوان کرد و افزود: از استانی که تا پیش از این کمترین امکانات را در زمینه فوتبال داشته برخی‌ها بی دلیل انتظار دارند. امروز در استان همدان انتظارها از تیم پاس افزایش یافته که همین مسئله در بین بازیکنان و کادر فنی ایجاد استرس کرده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی باشگاه پاس با برخی کاستی‌ها و ضعف امکانات روبرو است که نیاز است با کمک مسئولان استان این مشکلات برطرف شود. اگر آنها این محدودیت‌ها را متوجه نباشند کار از آنچه که هست دشوارتر می شود و ما نمی توانیم به تنهایی موانع و مشکلات پیش روی تیم را برطرف کرده و خواسته مردم فوتبالدوست همدان را برآورده سازیم.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان ایجاد انتظار بی مورد در استان همدان از تیم پاس و فضای آلوده‌ای که پیرامون این تیم ایجاد شده است، را از دیگر مشکلات سبزپوشان همدانی خواند و تاکید کرد که مدیریت باشگاه بزودی این عوامل را شناسایی کرده و درصدد دور کردن آنها از اطراف سبزپوشان همدانی برخواهد آمد.

اولیایی که تا هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به کادر فنی تیم فوتبال پاس همدان فرصت داده بود به اوضاع نابسامان این تیم سرو سامان بخشد، خاطرنشان کرد: در این زمینه ما دو مورد را مدنظر داریم، نخست پیشرفت تیم در زمینه فنی و مهمتر از آن کسب نتیجه. خوشبختانه پیشرفت تیم پاس همدان در دو دیدار اخیر محسوس است اما هنوز در نتیجه گیری توفیق آنچنانی نداشته‌ایم. در بازی با ذوب آهن حق ما 3 امتیاز بود اما در فوتبال همیشه حق به حقدار نمی رسد و گاهی اتفاقاتی خارج از اختیار و کنترل تیم‌ها منجر به تغییر نتیجه می شود که از مهمترین آنها اشتباهات داوری است، مانند آنچه بر ما در دیدار با استیل آذین و سپاهان گذشت.

وی در ادامه انتصاب‌های جدید سازمان تربیت بدنی را به فال نیک گرفت و گفت: 3 نفر از دوستانی که سابقه کار اجرایی در امور ورزشی را داشته‌اند به انتخاب آقای سعیدلو از این پس بر مسند تصمیم گیری سازمان تربیت بدنی تکیه زده و امور ستادی این سازمان را برعهده می گیرند. من به خاطر این انتخاب‌ها به ریاست جدید سازمان تبریک می گویم چرا که نسبت به حسن سابقه این دوستان آگاه هستم و مطمئنم می توانند در پست جدید نیز بیش از گذشته به ورزش کشور کمک کنند و زمینه تحول بیشتر را فراهم آوردند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال تهران با اشاره به انتخاب امیررضا واعظ آشتیانی به عنوان قائم مقام سازمان تربیت بدنی گفت: احیا شدن پست قائم مقامی در سازمان تربیت بدنی یکی از تصمیمات خوب آقای سعیدلو بود. حضور واعظ آشتیانی در پست قام مقامی سازمان تربیت بدنی می تواند به توسعه و سامان بخشیدن به امر فوتبال در این سازمان کمک کند.

وی تصریح کرد: تا پیش از این فوتبال در سازمان تربیت بدنی جایگاهی نداشت و با توجه به وسعت رشته‌های ورزشی کمتر به این رشته پرطرفدار که مورد وثوق مردم است، توجه می شد. با انتخاب آشتیانی به عنوان قائم مقام سازمان تربیت بدنی ایشان می تواند نماینده فوتبال کشور در سازمان باشد و به رشد هر چه بیشتر این رشته ورزشی کمک کند. من برای دوست عزیزم آقای آشتیانی آرزوی موفقت کرده و امیدوارم در سمت جدید به ورزش کشور به ویژه فوتبال بیش از پیش کمک کند.