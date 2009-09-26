به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه فرهنگی با حمایت و پشتیبانی وزارت خارجه آلمان، شهرداری وایمار، سفارت و رایزنی فرهنگی کشورمان در برلین برگزار خواهد شد.

برنامه های جشنواره دیوان غربی- شرقی در برگیرنده اجرای کنسرت موسیقی سنتی توسط سالار عقیلی در مراسم افتتاحیه و شهرام ناظری در مراسم اختتامیه، نمایشگاه صنایع دستی و فروش تاریخی دستباف ایرانی، نمایشگاه کتاب، نمایشگاه عکس، آشپزخانه ایرانی و مراسم کتابخوانی است.

نمایشگاه فرشهای تاریخی کشورمان و نیز نمایشگاه صنایع دستی ایران از ساعت 10 تا 22 روزهای 14 تا 16 مهر در ساختمان سمینار وایمارهاله و با محوریت "خانه‌ ایران" برگزار می‌شود.

برنامه موسیقی سنتی توسط گروه "راز و نیاز" به سرایندگی سالار عقیلی خواننده موسیقی سنتی ایرانی هم ساعت 19.30 روز 17 مهرماه در وایمارهاله اجرا می‌شود.

برنامه گروه کٌر دختران مصری در مدرسه‌ آلمانی بورومه‌ارینن الکساندریا به رهبری کارل کرون تالر هم با نوازندگان دبیرستان موسیقی قصر "بلودر وایمار" اثر "استابات ماتر" از گ ب پرگولزی و نیز موسیقی فولکلور عربی - اسلامی نیز روز 18 مهرماه اجرأ خواهد شد.

همچنین یک برنامه کتابخوانی ساعت 19.30 روز 19 مهرماه در تالار کتابفروشی تالیا برگزار می‌شود که پیش برنامه آن قرائت اشعار حافظ با موسیقی امیر کلهر (تار) و نیما ذاکرآملی (تنبک) است. کتابخوانی محمود دولت آبادی از یکی از رمانهایش به نام "کلنل" از دیگر برنامه‌های این روز است.

ساعت 15 روز 20 مهرماه نیز در محل یادبود گوته و حافظ که در میدان بتهوون واقع شده است، مراسم یابود حافظ با قرائت اشعاری از او با موسیقی امیر کلهر (تار) و نیما ذاکرآملی (تنبک) برگزا می‌شود که در این مراسم، شاگردان دبیرستان گوته در شهر وایمار نیز برنامه‌‌ای را اجرا خواهند کرد.

محمود دولت‌آبادی نیز ساعت 19 همین روز (20 مهر ماه) با موضوع "گفتگوی فرهنگها" در سالن جشن قصر شهر وایمار سخنرانی می‌کند. اولین اجرای جهانی "چهار واریاسیون فولکس لید" و "سوئیت به سبک قدیم" اثر محسن میرمهدی (ایران) به نوازندگی آنه فولگر (وایمار) و نیز کتاب‌خوانی با موضوع "زلیخا" از دیوان شرقی - غربی اثر گوته با قرائت آنت رنه برگ (بازیگر تلویزیون، فیلم و صحنه) و برند لانگه (بازیگر در تئاتر ملی آلمان در وایمار) از دیگر برنامه‌های این روز است.

حسام الدین سراج دیگر خواننده ایرانی هم به همراه گروه "بی‌دل" ساعت 19.30 روز 21 مهرماه و در سالن کوچک وایمارهاله به اجرای برنامه‌های متنوع موسیقی سنتی ایرانی خواهد پرداخت.