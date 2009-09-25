احتمال سفر ملک عبدالله به دمشق/فضای سیاسی لبنان تحت تاثیر محور دمشق- ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، دو روز پس از سفر غیر منتظره بشار اسد که در ظاهر برای شرکت در مراسم افتتاح دانشگاه علوم و فناوری ملک عبدالله شاه عربستان انجام شد، گرامی به روابط سوریه و عربستان برگشت که امیدها برای تاثیر مثبت آن بر فضای سیاسی لبنان را افزایش داد.



یک منبع به روزنامه السفیر لبنان گفت رئیس جمهوری سوریه، بار دیگر از ملک عبدالله برای سفر به دمشق دعوت کرد که با پاسخ مثبت پادشاه سعودی و وعده وی برای انجام آن در روزهای آینده شد.



این منبع فاش کرد دیدار سران عربستان و سوریه که در حاشیه افتتاح دانشگاه علوم و فناوری ملک عبدالله انجام شد، نتایج آن به زودی در بیش از یک سطح و به ویژه در زمینه روابط دوجانبه نمایان خواهد شد.



به گفته این منبع، در این دیدار، پرونده های منطقه ای از جمله فلسطین، لبنان، عراق و یمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



ملک عبدالله تصمیم گرفت عبدالعزیز خوجه سفیر سابق عربستان در بیروت و وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ خود را طی روزهای آینده به پایتخت لبنان اعزام کند تا تمام مسئولان لبنانی را در جریان نتایج نشست ملک عبدالله با اسد قرار دهد.



در این این حال، یکی از اعضای هیئتهای شرکت کننده در مراسم افتتاح دانشگاه ملک عبدالله که شامگاه چهارشنبه اول مهر صورت گرفت، برگزاری دیدار سران عربستان و سوریه را به نوبه خود، نشانه ای برای گشایش جدی در سطح روابط دو کشور قلمداد کرد.



خوش بینی محافل لبنانی به نتایج نشست سران عربستان و سوریه



به نوشته روزنامه النهار، سفر غیر منتظره اسد به عربستان و دیدار طولانی وی با ملک عبدالله و همچنین فواد سنیوره نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان بر رایزنی های سعد حریری برای تشکیل دولت جدید سایه افکنده بود تا جایی که جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه نیز درباره سفر بشار اسد به عربستان اعلام کرد سفر رئیس جمهوری سوریه، سفر مهم و یک تحول سیاسی بزرگ است و به نظر من، باید تاثیر مثبتی بر لبنان داشته باشد.



محمد رعد رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الله لبنان موسوم به "وفاداری به مقاومت" نیز درباره سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به عربستان اظهار داشت : اوضاع داخلی وقتی با انعطاف و گشایش همراه باشد، از تمام تحولات مثبتی که در سطح منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد، بهره مند خواهد شد.

هر چند رایزنی های حریری در دومین ماموریت خود برای تشکیل دولت جدید لبنان از روز گذشته آغاز شد، اما پیش بینی ها حاکی از طولانی بودن زمان رایزنی های فرزند نخست وزیر فقید اسبق لبنان است تا همچنان کشور در همان جای اول باقی بماند.

اما سنیوره که در جده و در حاشیه افتتاح دانشگاه ملک عبدالله با اسد دیدار کرد، اظهار داشت این فضاهای مثبت ناشی از حادثه در عربستان(دیدار اسد و ملک عبدالله) را باید تقویت کنیم که برای این کار به همکاری و فعالیت جدی گروهی نیاز داریم.



سنیوره از پرداختن به جزئیات دیدارش با اسد خودداری کرد و در پاسخ به سئوالی گفت : هیچ مواضع خصمانه ای وجوئد ندارد و من موضع خصمانه ای بر ضد رئیس جمهور اسد ندارم.

سعد حریری در حالی رایزنی های خود را پس از مامور شدن مجدد برای تشکیل دولت جدید لبنان آغاز کرد که گروههای مخالف(8 مارس) همپنان بر موضع خود مبنی بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی تاکید می کنند.



انتخابات پارلمانی لبنان در هفتم ژوئن(17خرداد) به پیروزی جریان اکثریت موسوم به 14 مارس با کسب 71 کرسی در برابر 57 کرسی برای حزب الله و متحدانش موسوم به جریان 8 مارس، منجر شد.