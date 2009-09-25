فصل منازعات سیاسی به پایان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، امام جمعه موقت ساری در خطبههای نماز جمعه ساری به مناسبت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: رعایت تقوای الهی عامل رستگاری و هنجارهای اجتماعی است و تقوا ما را به سمت و سوی سعادتمندی سوق میدهد و از معاصی کبیره باز میدارد.
وی با اشاره به رخدادها و مناسبتهای جاری به ویژه هفته دفاع مقدس، سخنان مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر و دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را راهگشا اعلام کرد.
خطیب موقت جمعه ساری به دستاوردهای مثبت و سازنده دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: جنگ تحمیلی نعمت بزرگ الهی بوده است و ما امنیت و تعالی اجتماعی خود را مرهون رزمندگان اسلام و ایثار و شهادت شهیدان هستیم.
امام جمعه موقت ساری با اشاره به بازگشایی مدارس، جامعه فرهنگی را به تقویت بنیه علمی و دینی دانشآموزان دعوت کرد و گفت: نشاط و پویایی اجتماعی در پرتو اعتقادات الهی و علم و آگاهی تحقق مییابد بنابراین باید تمام توان خود را به سمت و سوی ارتقای تحصیلی دانشآموزان بکار گیریم.
نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران نیز در سخنان پیش از خطبه خود در نماز جمعه مرکز استان مازندران با تاکید بر بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: ولایتپذیری، حضور فرماندهان لایق، وحدت و یکپارچگی، ایمان و اعتقاد الهی از عوامل موثر پیروزی غرورآفرین رزمندگان اسلام در دفاع مقدس بوده است.
حجتالاسلام مختار نظری با اشاره به فتنههای اخیر و حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: تهدیدات نرم و تهاجم رسانهای و فرهنگی دشمنان اسلام به مراتب خطرناکتر از جنگ تحمیلی است.
نظر شما