به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به موضوعات فلسفی‌ای که در علوم شناختی مطرح است می‌پردازد.

یکی از موضوعات فلسفی که در علوم شناختی مورد توجه فلاسفه است مسئله پدیده‌های شناختی است که محصول مشترک مغز، جسم و محیط است.

نویسنده در این کتاب ابتدا فرضیات مطرح در علوم شناختی تعمیم یافته را مورد بررسی قرار می‌دهد. این فرضیات بیان می‌کند که فرایند شناخت در انسان دربرگیرنده مولفه‌هایی است که فراتر از محدودیتهای ساختار جسمانی انسان قرار می‌گیرد.

نویسنده معتقد است تنها شیوه‌ای که از طریق آن می‌توان شناخت را محدود کرد شیوه نظام محوری است.

به اعتقاد نویسنده حالات شناختی یا فرایندهای شناختی مجموعه‌ای از‌ مکانیسمهای یکپارچه و ظرفیتهاست که به طور علی و مشخصی در تولید پدیده شناختی نقش دارد.

به اعتقاد نویسنده کاربرد زبان، حافظه، تصمیم‌گیری، نظریه‌پردازی اشکال مرتبط با رفتار هستند. نویسنده می‌گوید که این مجموعه مکانیسمهای یکپارچه بیشتر در درون حدود ارگانهای بشر نمود می‌یابند.

نویسنده کتاب، استاد فلسفه در دانشگاه کلورادو است. این کتاب قرار است تا اواخر سال میلادی جاری روانه بازار نشر شود.