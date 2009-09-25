دفاع مقدس موجب اعتراف دنیای استکبار به شکست خود مقابل ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امام جمعه موقت زنجان ظهر جمعه در خطبه های این هفته نماز جمعه افزود: ملتی که رابطه خود را با خداوند متعال برقرار کرده و همواره پشتیبان ولایت فقیه باشد، هیچگاه شکست نخواهد خورد.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس ادامه داد: ایران امروز به برکت مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس، از نعمت آزادی و استقلال برخوردار است.

حجت الاسلام موسویون افزود: با تلاش و همت رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل و اطاعت ملت از ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی در طول هشت سال جنگ تحمیلی پیروز و انقلاب اسلامی پایدار ماند.

خطیب نماز جمعه زنجان افزود: امروز ملتهای مسلمان جهان با پیروی از انقلاب اسلامی در مقابل استکبار ایستادگی می کنند.

حجت الاسلام موسویون به مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: مستکبران در داخل و خارج کشور حوادث تأسف بار پس از انتخابات را جهت همراهی با دشمنان به وجود آوردند.

وی به حضور و سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و افزود: کسانی که طاقت شنیدن سخنان حق رئیس جمهور ایران را نداشتند، مجبور به ترک سالن شدند.

امام جمعه موقت زنجان در پایان به بازگشایی دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: این مراکز عظیم فرهنگی و علمی باید با حفظ آرامش، توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

حجت الاسلام موسویون افزود: اساتید و قشر دانشجو باید آگاهانه عمل کنند و حرکتهای سودجو و منحرف را در فرآیندهای دانشگاهی راه ندهند.