ترورهای اخیر در کردستان با هدف ایجاد اختلاف صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امام جمعه سنندج در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: ترورهای اخیر در استان کردستان به ویژه ترور روحانیون اهل سنت یکی از اهداف دشمن برای ایجاد اختلاف در استان بوده تا بتوانند به دسیسه های شوم خود دست یابند.

وی ادامه داد: وقتی که دشمنان نظام اسلامی با توجه به تمامی برنامه های و توطئه های خود نتوانستند تفرقه و اختلاف را در استان کردستان ایجاد کنند این بار با شیوه ای غیرانسانی و حذف فیزیکی وارد عرصه شده اند و در این راه دو تن از علما و روحانیون برجسته اهل سنت در استان را به شهادت رساندند.

امام جمعه شهر سنندج یادآور شد: مردم مسلمان استان کردستان باید همانند گذشته و به دور از فضاسازی های اخیر با تاکید بر حفظ وحدت در جامعه به مقابله با این توطئه ها برخواسته و همچنان پر شور و با صلابت در تمامی صحنه ها حضور داشته باشند تا بار دیگر شاهد خنثی شدن سیاستها و توطئه های دشمنان اسلام باشیم.

ماموستا مجتهدی با محکوم کردن ترور شهدای محراب و رمضان در کردستان عنوان کرد: ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی همه عمر خود را صرف تحکیم پایه های وحدت بین مسلمانان به عنوان رمز اصلی اقتدار جهان اسلام کردند و به دلیل اثرگذاری در این مسیر نیز به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به تلاش مسوولان کشور برای شناسایی و مجازات عاملان این حوادث تروریستی در استان کردستان گفت: اهتمام مسئولان مقامات کشوری و استانی و سفرهای مکرر آنان به کردستان نشان دهنده اهمیت جایگاه روحانیت اهل سنت در نگاه مسئولان نظام اسلامی است .

مجتهدی شهادت ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی را ضایعه ای بزرگ و تاسف آور برای جهان اسلام به ویژه مردم کشور دانست و خاطرنشان کرد: این شهیدان که در ماه ضیافت خدا به شهادت رسیدند متعلق به همه بشریت بودند چون در جهت اعتلای معنوی جامعه بشری تلاش می کردند