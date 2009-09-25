صربستان یک فیلم جنگی را به اسکار هشتاد و دوم فرستاد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد آکادمی علوم و هنرهای سینمایی صربستان هفته گذشته فیلم سینمایی "اینجا و آنجا" به کارگردانی دارکو لونگولوف را به نمایندگی از این کشور به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان هشتاد و دومین دوره اسکار معرفی کرده بود، اما حجم زیاد دیالوگ‌های انگلیسی فیلم باعث شد اعضای آکادمی در تصمیم خود تجدید نظر کنند.

مدیران سینمای صربستان پس از مشورت با بروس دیویس مدیر اجرایی آکادمی اسکار به این نتیجه رسیدند که "اینجا و آنجا" شرایط مورد نظر اسکار را ندارد و به همین دلیل "سینت جرج اژدها را قربانی می‌کند" را به اسکار 2010 معرفی کردند که در رای‌گیری برای انتخاب نماینده صربستان پس از "اینجا و آنجا" دوم شده بود.

داستان "سینت جرج اژدها را قربانی می‌کند" در جریان جنگ جهانی اول می‌گذرد و با شش میلیون یورو پرهزینه‌ترین پروژه تاریخ سینمای صربستان است. امسال حدود 124 هزار نفر در سینما این فیلم را دیده‌اند و میزان فروش آن نزدیک به نیم میلیون دلار بوده است. "سینت جرج" موفقترین فیلم سینمای صربستان در سال 2009 است.

مسئولان سینمای ایتالیا هم اسامی پنج فیلم اولیه را اعلام کردند که به زودی نام یکی از آنها برای حضور در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار هشتاد و دوم معرفی می‌شود. "باریا" به کارگردانی جوزپه تورناتوره و "وینچره" ساخته مارکو بلوکیو درباره زندگی مخفی بنیتو موسولینی در میان این فهرست پنج فیلمی حضور دارند.

قرار است کمیته انتخاب نماینده سینمای ایتالیا در اسکار 2010 روز 29 سپتامبر برای برگزیدن نماینده نهایی تشکیل جلسه بدهد. "آواز بزرگ" میچله پلاسیدو، "فضای سفید" مارکو ریسی و "تو می‌توانی" به کارگردانی جولیو مانفردونیا سه فیلم دیگر حاضر در فهرست اولیه فیلم‌های نماینده حضور در اسکار هستند.

مهلت ارسال فیلم به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان هشتاد و دومین دوره مراسم اسکار اول اکتبر به پایان می رسد و مراسم این دوره هفتم مارس 2010 در لس آنجلس برگزار می‌شود. اسامی پنج نامزد نهایی اسکار این بخش هفتم فوریه اعلام خواهد شد.