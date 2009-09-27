خودروهای امداد جاده ای سازماندهی می شوند

عزیز فیلی در گفتگو با مهر در خصوص ساماندهی خودروهای امدادی گفت : برای ساماندهی این خودروها سازمان راهداری جاده ای با همکاری پلیس راه و سازمانهای امدادی ( هلال احمر و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ) و شرکتهای خودرو سازی (ایران خودرو و سایپا) اقدام به احداث مکانهای خدماتی-رفاهی بین راهی کرده است تا بتواند این خودروها را از سطح جاده ها جمع آوری نموده و در آنجا سازمان دهی کند.

وی تصریح کرد: از سال 86 برنامه ساخت بیش از 200 مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی در دستور کار سازمان راهداری جاده ای قرار گرفت که تا کنون 150 مجتمع به بهره برداری رسیده است و 50 مجتمع دیگر نیز تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.

فیلی تصریح کرد : در این مراکز علاوه بر امکاناتی از قبیل پمپ بنزین ، مسجد و مخابرات امکاناتی برای ساماندهی خودروهای امدادی نیز وجود دارد.

مدیر کل دفتر نگهداری راه‌ و ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ادامه به وجود بالغ بر 25 هزار کیلومتر راه شریانی اصلی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در سالجاری اعتباری بالغ بر 2100 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای روکش آسفالت گرم جاده های کشور اختصاص یافته، این در حالی است که نیاز ما برای رسیدن به شاخصها و استاندارد بین المللی سه برابر این میزان است.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون با هزینه ای بالغ بر 1400 میلیارد ریال حدود 5800 کیلومتر از این راهها به وسیله آسفالت گرم روکش شده است. در عین حال، پیش بینی می شود با اعتبارات موجود تا پایان سال مجموع راههای روکش شده کشور به 9 هزار کیلومتر افزایش یابد.