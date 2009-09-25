استراتژی کمربند ناامنی آمریکا برای بی ثباتی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار پاسدار یدالله بوعلی در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد اظهار داشت: زمانی هر کشوری قدرت بیشتری داشت به تصرف قلمروهای دیگر می پرداخت به طوریکه در برهه ای از تاریخ انگلیس به عنوان سردمدار قدرتهای دنیا در تعیین مرزها نقش اساسی را بر عهده گرفته بود.

وی تصریح کرد: وقتی مرزهای کشورهای جهان سوم از جمله پاکستان، افغانستان و ... را بررسی می کنیم می بینیم که همیشه در این زمینه اختلاف وجود داشته و دلیل این امر دخالتهای کشورهای بیگانه از جمله آمریکا و انگلیس بوده است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان و فرمانده گروه 24 بعثت شهرستان بروجرد ادامه داد: بعد از افول قدرت انگلیس قدرت آمریکا در دنیا مطرح شد که این کشور نیز برای بهره برداری از منابع کشورهای جهان سوم برای خود استراتژی مدونی تعریف کرده بود.

سردار بوعلی افزود: این کشور برای استفاده از منابع دیگر کشورهای منطقه یک کمربند ناامنی را تعریف کرده بود تا تمام کشورهایی که در این محدوده قرار می گیرند ناامن باشند تا زمینه برای بهره برداری آمریکا فراهم شود.

وی محدوده کمربند ناامنی آمریکا را از شرق آسیا تا آفریقا عنوان کرد و بیان داشت: این وضعیت در خاورمیانه ادامه داشت تا اینکه انقلاب اسلامی ایران در کشور ایران به وقوع پیوست که مبانی این انقلاب به طور کامل مخالف آن چیزی بود که ابرقدرتهای دنیا به دنبال آن بودند.

وی با تاکید بر روح استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی حاکم بر انقلاب ایران، تصریح کرد: ابرقدرتهای زورمدار دنیا با اصل شعار "نه شرقی، نه غربی" ملت ایران مخالف بودند.

سردار بوعلی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعثی عراق به تحریک حامیان آمریکایی و اروپایی صدام، بیان داشت: در روز 31 شهریور ماه جنگ تحمیلی علیه کشور ایران شروع شد که در این نبرد ما بیش از هزار روز عملیات انجام دادیم.

وی با تاکید بر اینکه تعداد عملیاتها و حملات انجام شده کلیت دوران دفاع مقدس است، تاکید کرد: اما آنچه به جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس ملت ایران تقدس بخشیده بود صرفا دفاع از مرزها نبود بلکه روح معنوی حاکم بر جبهه های حق علیه باطل بود.

سردار بوعلی با تاکید بر اینکه در دوران دفاع مقدس رابطه رزمندگان با خدا، قرآن و ائمه معصومین به وضوح مشاهده می شد، یادآور شد: همه افتخار رزمندگان اسلام در دوران جنگ تحمیلی تبعیت از خط نورانی امام علی(ع) و حضرت ابا عبدالله بود به طوریکه رزمندگان در این دوران با توسل به ائمه اطهار به راستین بودن راه در پیش گرفته شده اعتقاد داشتند.