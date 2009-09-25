کارخانه آسفالت تربت حیدریه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست تربت حیدریه بعداز ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: برای حفاظت از محیط زیست از دادستانی تعطیلی کارخانه‌ آسفالت را در خواست کنیم که این خواسته اجابت و امروز اجرایی شد.

عبدالرضا سپهری اظهار داشت: کارخانه آسفالت متعلق به شهرداری مرکزی این شهرستان آلودگی زیادی برای محیط زیست طبیعی و انسانی منطقه ایجاد کرده بود.

سپهری افزود: به رغم تذکرات مکرر به شهرداری برای نصب فیلتر و سایر اقدامات ضروری برای کاهش آلاینده ها هیچ اقدام موثری انجام نشد.

وی افزود: در صورت تمکین شهرداری و توجه به مقررات زیست محیطی و ارتقای تجهیزات کارخانه آسفالت آمادگی بازگشایی داریم تا اختلالی در امور عمران شهری ایجاد نشود در غیر این صورت مجبوریم برای همیشه از فعالیت کارخانه آسفالت تربت حیدریه جلوگیری به عمل آوریم.