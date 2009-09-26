دستجردی در پاسخ به مهر خبر داد: آغاز تغییر رؤسای دانشگاهها/ ابلاغ دستورالعمل آنفولانزا به دانشگاهها

دکتر مرضیه وحیددستجردی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تغییر و تحول در ریاست دانشگاههای علوم پزشکی افزود: برخی از روسای دانشگاههای علوم پزشکی در دوره های فوق تخصصی و فلوشیپ پذیرفته شده اند که طبعاً باید این دوره ها را بگذرانند و در غیر این صورت زمان خود را از دست می دهند.

وی اضافه کرد: برخی از آنها نیز ابراز خستگی کرده اند و آنها نیز از دانشگاهها می روند که باید برای این تعداد از روسای دانشگاه تصمیم گیری شود و افراد مناسبی را جایگزین آنها کنیم.

دستجردی تاکید کرد: تمایلی برای برکناری هیچ یک روسای دانشگاهها وجود ندارد اما در این میان برخی از روسای دانشگاهها ابراز تمایل کرده اند که ادامه فعالیت نداشته باشند و استعفای خود را نیز ارائه کرده اند.

وی گفت: تغییر و تحولات روسای دانشگاهها پس از استقرار تغییرات معاونت آموزشی انجام می گیرد.

ارسال 10 دستورالعمل در مورد آنفولانزای نوع A به دفتر ریاست جمهوری

وزیر بهداشت در خصوص دستورالعمل آنفولانزای نوع A (خوکی) و ابلاغ آن به دانشگاههای کل کشور به مهر گفت: 10 دستورالعمل در مورد آنفولانزای نوع A (خوکی) به دفتر ریاست جمهوری داده شده و از سوی وزارت کشور به کلیه دستگاهها ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل، تمام مراکز موظف شده اند که فعالیتهای خود را به طور منظم انجام دهند و وزارت بهداشت نیز بازرسانی را برای نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل ها تعیین کرده است.

دستجردی ابراز امیدواری کرد: با بازرسی و نظارت لازم و رعایت کلیه موارد بهداشتی از سوی دستگاههای اجرایی، حداقل مشکلات را در این زمینه داشته باشیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: این دستورالعمل برای کلیه دانشگاههای کشور نیز لازم الاجرا بوده و ابلاغ شده است. این دستورالعمل برای مترو، سیستم حمل و نقل، هواپیماها، مراکز بهزیستی، خانه های سالمندان، مهدکودک ها ارائه شده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص بکارگیری نخبگان جوان گفت: در وزارت بهداشت از کارکنان تا سطوح عالی همه نخبه هستند و به طور حتم از نخبگان جوان استفاده شده و در این زمینه اتاق مشاوره هم ایجاد می شود.

ایجاد شورای برنامه های کلان وزارت بهداشت

وزیر بهداشت از طرحی با عنوان "شورای برنامه های کلان وزارت بهداشت" خبر داد و گفت: در این شورا که در کنار سایر شوراهای موجود قرار دارد، از نخبگان قوی استفاده می شود و افرادی که دارای تبحر هستند و در این طرح از شورای نخبگان جوان نیز استفاده می شود.

وی در خصوص برنامه های وزارت بهداشت برای توسعه واحدهای بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: برنامه های زیادی برای این واحدها در نظر گرفته شده است که در فرصت مناسبی این برنامه ها تشریح می شود.

دستجردی اضافه کرد: در اولین گام جلسه ای آشنایی با واحدهای بین الملل علوم پزشکی برای کل سیستمهای دانشگاهی موجود در ایران، برگزار می شود تا زمینه برای جذب دانشجوی خارجی، مدرک مشترک با دانشگاه های خارجی، راه اندازی برخی رشته های مشترک از جمله این اهداف است.