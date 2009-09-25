جنجال جدید غرب در آستانه مذاکره ایران و گروه 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "باراک اوباما"، "گوردون براون" و "نیکلا سارکوزی" ایران را متهم به داشتن یک مرکز غنی سازی مخفی زیرزمینی کردند.

مقامات این سه کشور در ادامه ایران را متهم به مخفی کردن عملیات پنهانی از دید بازرسان بین المللی به مدتهای طولانی کردند.

اظهارات اوباما، براون و سارکوزی قبل از مراسم افتتاحیه نشست گروه 20 در پیسبورگ منجر به افزایش تنش ها میان کشورهای اروپایی و ایران خواهد شد.

اوباما قبل از نشست گروه بیست با بی اعتنایی به همکاری کامل ایران با آژانس که در گزارشهای متعدد این نهاد بین المللی به آن اشاره شده، افزود: هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا تهران پاسخ مناسبی را درباره برنامه هسته ای ارائه دهد و اطمینان جامعه بین الملل را دوباره بدست آورد.

این اظهارات درحالی صورت می گیرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز خبر داد که ایران سایت غنی سازی در دست احداث خود را به این نهاد اعلام کرده است.

قرار است ایران و گروه 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان) 9 مهر در ژنو با هم در مورد مسائل مختلف بر مبنای بسته پیشنهادی تهران مذاکره کنند.