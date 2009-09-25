واکنش علامه فضل الله به دیدار سران عربستان و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، علامه سید محمد حسین فضل الله در خطبه های نماز جمعه بیروت که در منطقه حاره حریک در جنوب این شهر برگزار شد، گفت اوضاع لبنان بیشتر از قبل با آنچه در خارج جریان دارد، پیوند خورده است.





علامه فضل الله در واکنش به دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در حاشیه افتتاح دانشگاه علوم و فناوری ملک عبدالله در اطراف جده خاطر نشان کرد : ما باید میزان تاثیر تحول در روابط عربی را بر مسئله لبنان تحت نظر قرار دهیم تا به خوبی حجم پیچیدگی های پیرامون آن را بررسی کنیم، زیرا پیچیدگی های مسئله لبنان تنها نتیجه ماهیت روابط میان دو کشور عربی نیست، بلکه همچنین تحت تاثیر برخی محورهای بین المللی است که همچنان لبنان را یکی از مراکز استراتژی اساسی خود در منطقه می دانند.



وی ابراز عقیده کرد : شاید لبنانی ها باید برای مدتی طولانی منتظر باشند، زیرا هیچ کس در جهان به افزایش آمار فقر در لبنان توجهی نمی کند و همچنین هیچ کس آماده نیست تا یک گام جسورانه برای خارج کردن روابط میان اعراب از پیچیدگی هایی که در بسیاری از موارد ظاهری است، بردارد.



از سوی دیگر، شیخ احمد قبلان از علمای لبنان در خطبه های نماز جمعه بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی در اسرع وقت تاکید کرد و گفت : تشکیل دولت نباید به هیچ بهانه ای به تاخیر افتد.



وی افزود : همه لبنانی ها در انتظار تشکیل دولت شایسته جدیدی هستند که بتواند مشکلات بی حد و حصرشان را حل کند.



شیخ قبلان ابراز امیدواری کرد تا همسویی میان عربستان و سوریه منجر به انعطاف پذیریهای سیاسی مهمی در زمینه عربی و لبنانی شود و در نهایت به تحقق آشتی و بازگشت آرامش به صحنه های بحرانی عربی و در راس آن، لبنان بنجامد.