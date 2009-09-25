ساخت کارخانه جدید غنی سازی اورانیوم ایران در چارچوب آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه دکتر علی اکبر صالحی به این شرح است:

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ و برخورداری از حقوق مسلم خود در بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای، طی یک گام موفق جدید، نسبت به ایجاد کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت هسته ای دیگری اقدام نموده است.

ایران اکنون با رعایت تمام جوانب از جمله پدافند غیرعامل در حال ساخت این تاسیسات می باشد.



فعالیت های این تاسیسات همانند سایر تاسیسات هسته ای ایران در چارچوب مقررات آژانس خواهد بود.



سازمان انرژی اتمی ایران این گام موفق بزرگ را که در جهت پیشرفت و توسعه این صنعت است، به رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم عزیز و گرامی ایران تبریک عرض می نماید.

علی اکبر صالحی

3 مهر 1388

