ادامه دیدارهای معاون طالبانی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، "عادل عبدالمهدی" در ادامه دیدارهای خود با مقامهای لبنانی، با نبیه بری رئیس پارلمان، شیخ محمد رشید قبانی مفتی و شیخ عبدالامیر قبلان نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان دیدار کرد.
وی در دیدار با نبیه بری، روابط دوجانبه میان عراق و لبنان و راههای تقویت آن در زمینه های مختلف و همچنین تحولات منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
عبدالمهدی در دیدار با قبانی، درباره اوضاع کلی جهان اسلام و جهان عرب بحث و تبادل نظر کرد.
وی در دیدار با شیخ قبلان نیز درباره اوضاع مسلمانان جهان و تحولات منطقه ای به گفتگو پرداخت.
معاون رئیس جمهوری عراق پیش از این با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان و برخی دیگر از مسئولان و شخصیتهای مه این کشور از جمله علامه سید محمد حسین فضل الله دیدار کرده بود.
معاون رئیس جمهوری عراق که به لبنان سفر کرده است، با رئیس پارلمان و همچنین مفتی و نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان این کشور دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، "عادل عبدالمهدی" در ادامه دیدارهای خود با مقامهای لبنانی، با نبیه بری رئیس پارلمان، شیخ محمد رشید قبانی مفتی و شیخ عبدالامیر قبلان نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان دیدار کرد.
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