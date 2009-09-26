سرمربی تراکتورسازی، پیمنتا و جاسم کرار را کنار گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فراز کمالوند عصر جمعه پس از بازی تیمش مقابل فولاد خوزستان افزود: هیچ بازیکنی حق ندارد در مقابل لطف و محبت میلیون ها هوادار تراکتور و هزاران تماشاگر حاضر در ورزشگاه کم کاری کند.

وی در خصوص دلیل کنار گذاشتن این بازیکنان گفت: جاسم کرار در یک اقدام غیرحرفه ای مسائل مالی را بهانه کرده و در تمرینات حاضر نشد و حتی پس از حل شدن این مشکل نیز چندان خوب تمرین نمی کند.

کمالوند با بیان اینکه دریافت دستمزد حق بازیکنان حرفه ای است، یادآور شد: بازیکن باید اندکی هم غیرت و تحمل داشته باشد زیرا دستمزد وی چند روز به تعویق افتاده بود.

سرمربی تراکتورسازی همچنین با انتقاد شدید از پیمنتا، بازیکن برزیلی خود افزود: وقتی این بازیکن را به خدمت گرفتیم انتظارات بسیاری از او داشتیم اما فکر نمی کردیم وی در مقابل 70 هزار هوادار تبریزی، در زمین راه برود.

وی تصریح کرد: تا اطلاع ثانوی از این دو بازیکن استفاده نخواهد کرد و به جای آنها از جوانان با انگیزه بهره خواهد جست.

کمالوند در ادامه با اشاره به حضور همیشگی هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه از آنها قدردانی کرد و افزود: تمام تلاش تیم این است که روز به روز بهتر شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا تیمش در 15 دقیقه آخر بازی به لاک دفاعی فرو رفت افزود: تراکتور در چند بازی اخیر خود نمایش خوبی داشته اما در دقایق آخر، گلهای بدی دریافت کرده است لذا بازیکنان از نظر روحی تحت فشار بودند که حوادث بازی های گذشته تکرار نشود.

کمالوند در پایان مصاحبه خود از برخی رسانه های محلی به شدت انتقاد کرد و افزود: برخی آقایان از من باج می خواهند اما اگر این وضعیت ادامه یابد، در برنامه 90 و خبرگزاری ها تمام مسائل را افشا خواهم کرد.