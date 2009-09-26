به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد "گروه درمانی" یکی از 14 فیلم حاضر در بخش مسابقه این دوره جشنواره رم است و از دیگر فیلم‌های مهم این بخش می‌توان به "آخرین ایستگاه" میشائیل هافمن درباره همسر لئو تولستوی، "بالا در آسمان" جیسن ریتمن با بازی جرج کلونی و درام آلمانی "خیال" به کارگردانی مارگارت فن تروتا اشاره کرد.

"یک مرد جدی" جوئل و ایتن کوئن، "شهر مقصد نهایی تو" جیمز آیوری و "کنسرت" رادیو میهایلیو هم از جمله فیلم‌های حاضر در بخش خارج از مسابقه جشنواره رم هستند. همانطور که پیشتر اعلام شده بود این دوره با نمایش "جولی و جولیا" به کارگردانی نورا افرون در روز 23 اکتبر به پایان می‌رسد و مریل استریپ هم هنگام نمایش فیلم در رم حضور خواهد داشت.

کالین فارل در نمایی از فیلم سینمایی "گروه درمانی"

خانم پیه‌را دتاسیس مدیر هنری جشنواره فیلم رم اسامی فیلم‌های حاضر در بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی را روز جمعه در نشستی خبری همراه با جان لوئیجی روندی رئیس جشنواره اعلام کرد و افزود قصد دارد امسال علاوه بر دعوت از ستارگان سرشناس و مراسم فرش قرمز، پای فیلمسازان مولف را هم به رم باز کند.

14 فیلم حاضر در بخش مسابقه چهارمین جشنواره فیلم رم عبارتند از "بعد" آلبرتو رودریگز / اسپانیا، "آلزا لا تستا" الساندور آنجلینی / ایتالیا، "برادری" نیکولو دوناتو / دانمارک، "هر روز تعطیل است" دیما الحر / فرانسه و لبنان، "داوسن، جزیره 10" میگل لیتین / برزیل، "آخرین ایستگاه" میشائیل هافمن / آلمان.

"نقشه B" مارکو برگر / آرژانتین، "جوانی" گنگ جون / چین، "پشیمانی‌ها" سدریک کان / فرانسه، "گروه درمانی" دنیس تانوویچ / فرانسه، "مردی که می‌آید" جورجیو دیرتی / ایتالیا، "بالا در آسمان" جیسن ریتمن / آمریکا، "سرخی دریا" دوناتلا مایورکا / ایتالیا، "خیال" مارگارت فن تروتا / آلمان.

گابریله موچینو و جوزپه تورناتوره فیلمسازان سرشناس ایتالیایی در حاشیه جشنواره فیلم رم یک کلاس پیشرفته فیلمسازی برپا می‌کنند. ضمن اینکه دو فیلم مستند هم درباره زلزله ماه آوریل ایتالیا در این دوره جشنواره به نمایش درمی‌آید. میلوش فورمن ریاست هیئت داوران چهارمین جشنواره فیلم رم را بر عهده دارد.

چهارمین جشنواره فیلم رم 23 مهر تا اول آبان برگزار می‌شود. امسال بودجه برگزاری جشنواره از 6/17 میلیون دلار به 5/15 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. پارسال حدود 100 فیلم در رم نمایش داده شد که 20 فیلم آن در بخش مسابقه بود. فیلم‌های "قطعنامه 819" و "جنگ افیون" جوایز اصلی سومین جشنواره فیلم رم را از آن خود کردند.