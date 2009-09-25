به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان که پس از پیروزی 2 بر یک تیمش برابر پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو می کرد، ضمن بیان این مطلب افزود: بر اساس آنالیزی که از تیم پرسپولیس داشتیم با شناخت کامل به مصاف این تیم رفتیم و می دانستیم که باید از کدام نقاط دروازه این تیم را باز کنیم.

وی ادامه داد: ما موقعیت‌های کمی داشتیم اما توانستیم از همین موقعیت‌ها برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم. می دانستیم که خط دفاعی پرسپولیس شکاف عمیقی دارد و سعی کردیم از همین نقطه ضعف به آنها ضربه بزنیم.

درخشان ادامه داد: این خوب بودن ما دلیل بر ضعف پرسپولیس نبود چرا که این تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و ما هم عملکرد مطلوبی داشتیم.

وی نبود باقری را یکی از دلایل شکست پرسپولیس عنوان کرد و گفت: باقری بازیکن بزرگی است که در میانه میدان برای پرسپولیس خوب کار می کند و غیبتش در بازی این تیم کاملا محسوس بود.

درخشان تیمش را شایسته کسب جایگاهی قابل قبول در جدول دانست و گفت: ما به فکر قهرمانی نیستیم اما تلاش می کنیم هر بازی روند خوبی داشته باشیم و 3 امتیازها را جمع آوری کنیم و در پایان فصل به جدول نگاه خواهیم کرد تا ببینیم در چه رده‌ای قرار داریم.

وی در پاسخ به این پرسش که "تحلیل شما از مشکلات باشگاه پرسپولیس چیست؟"، گفت: تصور می کنم آنها باید مشکلات‌شان را خودشان حل کنند چرا که برای نتیجه گیری یک تیم مجموعه عواملی نیاز است تا به پیروزی برسند.

وی تلاش بازیکنانش برای کسب پیروزی در این دیدار را ستود و گفت: بازیکنان من از انگیزه بسیار بالایی برخوردار بودند و این انگیزه به آنها کمک کرد برابر پرسپولیس و تماشاگرانش به یک پیروزی خوب دست پیدا کنند.