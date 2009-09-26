تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: یال غربی متعلق به دولت و شرکت مادرتخصصی عمران بهسازی ایران بوده و یال‌شرقی نیز متعلق به سازمان آموزش و پرورش است که سازمان مسکن و شهرسازی هر دو پروژه را مدیریت می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از بالاآمدن دو ساختمان آنها توسط یک ساباط به هم متصل شده و دروازه‌رشت در آنجا احیا خواهد شد.

رضایی افزود: از کل مساحت پروژه 5094.7 مترمربعی در بستر دلجویی 3602.1 مترمربع تملک شده که حدود 70.7 درصد از بستر آزادسازی اتفاق افتاده است در بدنه هم از 7595.7 مترمربع حدود 61.3 درصد عملیات آزادسازی پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان افزود: در داوودقلی هم از 10693 مترمربع در بدنه 3409 مترمربع آزادسازی شده و بستر نیز 48 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رضایی در خصوص اینکه دو، سه سال پیش بحث ارائه 10 میلیارد تومان اوراق مشارکت مردم در طرح داوودقلی دلجویی مطرح بود، اظهار داشت: عملاً این اوراق مشارکت در بدنه و بستر برای تملک هزینه شده است، بر اساس مصوبات سفر دوم دولت مقرر شد امسال دو میلیارد تومان اعتبار به این محور اختصاص بدهند سال‌ گذشته نیز 500 میلیون تومان تخصیص شد.

وی تاکید کرد: اعتقاد دارم نباید در این طرح به منابع دولتی توجه کرد چون منابع دولتی محدود است و نمی‌توان کاری انجام داد الان باید تشویقاتی را برای مالکان ملکهای پروژه‌ها در نظر گرفت تا کل محور با سرمایه‌گذار خصوصی احیا شود که هم‌اکنون کاربریها در بدنه تجاری خدماتی تعریف شده است.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر همکاری و سرمایه‌گذاری مردم در اجرای محور داوودقلی‌دلجویی افزود: علت طولانی شدن اجرای پروژه عدم مشارکت مردم بوده است، در گذشته در هیچ یک از پروژه‌ها مردم در نظر گرفته نشده‌اند و دولت به تنهایی کارها را انجام داده است.

رضایی افزود: تلاش می‌کنیم ابتدا پیشانی پروژه را بالا ببریم ثانیا خیابان را جدول‌کشی کنیم چون بعضی از مردم اصلاً‌ ساکن زنجان نیستند ولی پلاکهای آنها در محور قرار گرفته و همکاری نمی‌کنند.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم با نصب تابلوهایی افرادی را به شهروندان معرفی کنیم که مانع اجرای پروژه هستند.