اولین بازار بزرگ سرپوشیده آبزیان کشور در رشت ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این بازار امکاناتی از قبیل سردخانه 500 تنی، رستوران غذاهای دریایی، سالن اجتماعات، کارخانه یخ، پارکینگ و ... پیش بینی شده است.

استاندار گیلان عصر جمعه ضمن بازید از روند پیشرفت عملیات اجرایی اولین بازار بزرگ سرپوشیده آبزیان کشور و پایانه صادراتی ماهی در رشت، گفت: استان گیلان مکان مناسبی برای تولید فرآورده های شیلاتی در ایران است.

روح الله قهرمانی همچنین با اعلام اینکه گیلان منطقه مستعد برای تولید ماهیان خاویاری است بر لزوم توسعه پرورش این گونه از ماهیان در استان تاکید کرد.

وی عنوان کرد: تولید سه هزار تن گوشت ماهیان خاویاری و 70 تن خاویار در استان گیلان از اهداف مهم مسئولان در برنامه پنجم توسعه است.

استاندار گیلان اظهار داشت: در سالهای اخیر باتوجه به صید غیرمجاز ماهیان خاویاری، نسل آنها در معرض انقراض قرار گرفته است که باید بهره گیری از تحقیقات و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی که در زمینه تولید و پرورش اینگونه ماهیان ارزشمند فعالیت دارند تولیدات گوشت و خاویار را افزایش داد.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به بازارهای خوب خاویار و گوشت ماهیان خاویاری در دنیا همچنین ارزش اقتصادی بالا می توان با توسعه مراکز پرورش ماهیان خاویاری، ایجاد اشتغال، ارزآوری و حفظ گونه های مختلف ماهیان خاویاری را فراهم کرد.

قهرمانی در ادامه با اشاره به اهمیت "پرورش ماهی در قفس" اظهار داشت: پرورش ماهی در قفس می تواند درآمد سرشاری نصیب کشور کند.

استاندار گیلان همچنین از ایجاد دهکده پرورش ماهی در قفس در استان گیلان خبر داد و یادآور شد: هدف از این اقدام استفاده بهینه از منابع آبی موجود در استان برای توسعه پرورش ماهی است.