دومین دوره آموزش الکترونیک کتابداری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عزتی اظهار داشت: هم اکنون با گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری الکترونیکی به ویژه در مقطع آموزش عالی و آموزشهای کوتاه مدت با سرعت شگفت آوری در حال توسعه است که این سازمان در راستای بهره برداری هر چه بیشتر و بهتر از آن، به بومی سازی این فناوری در حوزه تخصصی خود اقدام کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی دوره های آموزش الکترونیکی کتابداری، ادامه داد: در سال گذشته ضمن راه اندازی، اقدام به ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای دوره های الکترونیکی کردیم که شامل 7 درس الکترونیکی 2 واحدی معادل می شود و 2 درس نیز به صورت کشوری و رایگان ارائه شد.

سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی به برگزاری دومین دوره آموزش کتابداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این دوره شامل 6 درس حفاظت‌ و نگهداری مواد کتابخانه ای‌ و آرشیو، ذخیره و بازیابی اطلاعات، مدیریت آرشیو، مجموعه سازی و مبانی کتابداری و اطلاع رسانی است.

به گفته سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ثبت نام دومین دوره آموزش الکترونیکی کتابداری تا 10مهرماه در وب سایت www.nlai.ir ادامه خواهد داشت.



وی دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و فعالیت در امور مرتبط با کتابخانه را از شرایط لازم برای ثبت نام در دومین دوره تخصصی الکترونیکی کتابداری دانست و اضافه کرد: در پایان دوره مدرک رسمی از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارائه خواهد شد.