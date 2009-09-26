قاسمی و پور شیب مردان طلایی ایران / غفاری به مدال برنز دست یافت

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه این مسابقات سه ملی پوش ایران امروز به روی تاتامی رفتند که حاصل تلاش آنها کسب دو مدال طلا و یک برنز بود.

در وزن 55- کیلوگرم محمد قاسمی با 4 پیروزی قاطع مدال طلا را از آن خود کرد. وی حریفانی از اندونزی(9 بریک) ، عربستان(4 برصفر)، چین تایپه(3 بر2) و ویتنام(4 بر2) را شکست داد.

در وزن 84+ کیلوگرم ذبیح الله پورشیب در بازی نخست خود نماینده ویتنام را 4 بر یک شکست داد. وی سپس در یک دیدار سخت در مقابل کاراته‌کا ژاپنی در وقت قانونی به تساوی 6 بر6 رسید ولی در وقت اضافه با گرفتن امیتاز طلای به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

نماینده اندونزی را مرحله نیمه نهایی مقابل پور شیب با رای داور "هانسکو" (بازنده) شد و تا کاراته کا سنگین وزن ایران به بازی نهایی راه پیدا کند. پورشیب در بازی پایانی شاگرد احمد صافی در تیم ملی کره جنوبی را 4 بر2 شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

اما دروزن 67- کیلوگرم حسن غفاری دور اول حریف خود از ازبکستان را 5 بر صفر شکست داد ولی در بازی دوم خود 2 بر صفر به نماینده ژاپن باخت. وی در گروه بازنده ها حریفانی از چین تایپه را 6 بر یک و ماکائو را 8 بریک از پیش رو برداشت و به مدال برنز دست یافت.

در ادامه این مسابقات تا ساعاتی دیگر نادرجودت و محمد غروبی در کومیته انفرادی به مصاف رقبای خود خواهند رفت.