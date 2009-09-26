آغاز دور دوم رایزنی های دشوار حریری/ پافشاری 8 مارس بر دولت وحدت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، با وجود جدول رایزنی های پارلمانی، اما روز نخست آن به دیدار سعد حریری نخست وزیر مکلف با بیشتر فراکسیونهای مخالف (جریان 8 مارس) و مطلع شدن از دیدگاهها و مطالبات آنها درباره تشکیل دولت جدید اختصاص یافت، اما بخش دیگر رایزنی ها با گروههای موافق( 14 مارس) یا کسانی که از طیف سیاسی مخالفان خارج نشده اند مانند سلیمان فرنجیه و ارسلان خواهد بود.

حریری دور دوم رایزنی های پارلمانی را از غروب پنجشنبه با برگزاری نشستی با محمد رعد رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الله موسوم به "وفاداری به مقاومت" آغاز کرد.

رعد با ابراز رضایت از این دیدار گفت : فراکسیون وفاداری به مقاومت، درخواستهای فوق العاده ای در زمینه کرسی های وزارتی مطرح نکرد؛ ما تردیدی درباره فرمول مورد توافق با نخست وزیر مکلف نداریم.

وی درباره سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به عربستان اظهار داشت : اوضاع داخلی وقتی با انعطاف و گشایش همراه باشد، از تمام تحولات مثبتی که در سطح منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد، بهره مند خواهد شد.

حریری همچنین با فراکسیون پارلمانی "تجمع دموکراتیک" به ریاست ولید جنبلاط دیدار کرد.

جنبلاط درباره تشکیل دولت جدید گفت : این مسئله به حریری مربوط است، او به آشتی ملی عالی و وحدت ملی پایبند است.

حریری در چارچوب رایزنی های پارلمانی به دیدار نبیه بری رئیس پارلمان رفت که پس از این دیدار، ریاست نشست فراکسیون متبوع خود موسوم به " توسعه و آزادی" را برعهده گرفت.

آغاز رایزنی ها با آرامش و اجماع بر ضرورت تشکیل دولت همراه بود؛ حریری همچنین با فراکسیون تغییر و اصلاح به رهبری میشل عون (از رهبران برجسته گروههای مخالف) دیدار کرد؛ عون این دیدار را صریح و آرام توصیف و بر پیگیری گفتگوها تاکید کرد.

عون گفت : امروز(پنجشنبه) تمام مسائل پیچیده را در رایزنی ها بررسی کردیم و دیدگاهها ارائه شد و تاکید می کنم که در این رایزنیها، صراحت و آرامش حاکم بود.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان درباره حل سریع مشکلات پیش روی تشکیل دولت جدید ابراز امیدواری کرد.

حریری در ادامه دیدارهای خود با فرید مکاری نایب رئیس پارلمان لبنان رایزنی کرد.

دیدار با فراکسیون توسعه و آزادی(که ریاست آن را نبیه بری برعهده دارد)، از دیگر دیدارهای فرزند نخست وزیر فقید اسبق لبنان بود.

انور خلیل سخنگوی این فراکسیون پس از دیدار با حریری گفت : فراکسیون توسعه و آزادی با شیخ سعد حریری دیدار کرد و وی از نظرات فراکسیون درباره محورهای مورد نظر خود مطلع شد.

وی افزود : فراکسیون توسعه و آزادی پس از رایزنی درباره رویکردهای سیاسی و اقتصادی و معیشتی و دیگر مسائل، مواضع خود را به این شرح اعلام کرد :

- تاکید بر تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس فرمول 15"-10-5"

2- اجرای کامل توافقنامه طایف به عنوان مقدمه ای برای لغو طایفه گری

3- تاکید بر موارد مطرح شده در رایزنی های قبلی و درخواست آورده شدن آن در بیانیه وزارتی به ویژه در آنچه مربوط به مسئله پیگیری امام موسی صدر و دو همراهش و اجرای طرح لیطانی و پرداخت غرامت به متضرران جنگ جولان 2006 رژیم اسرائیل .

حریری همچنین با روبر غانم از نمایندگان مسیحی، میشل المر و نقولا فتوش از دیگر نمایندگان پارلمان لبنان دیدار کرد.

هر چند رایزنی های حریری در دومین ماموریت خود از روز گذشته آغاز شد، اما پیش بینی ها حاکی از طولانی بودن زمان رایزنی های فرزند نخست وزیر فقید اسبق لبنان است تا همچنان کشور در همان جای اول باقی بماند.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، چهارشنبه 25 شهریور،سعد حریری را پس از آنکه یک هفته پیش از آن، از ادامه تلاش برای تشکیل کابینه جدید انصراف داده بود، بار دیگر مامور این کار کرد.

فرزند نخست وزیر فقید اسبق لبنان، دوشنبه شانزدهم شهریور، پس از 70 روز، ترکیب دولت جدید را بر اساس فرمول"15-10-5" به رئیس جمهوری تقدیم کرده بود.

حریری روز پنجشنبه 19 شهریور به "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گروه اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید انصراف کرده است.

73 نماینده از مجموع 128 نماینده پارلمان، بار دیگر سعد حریری را برای تشکیل دولت جدید معرفی کرده بودند، این در حالی است که گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس از معرفی حریری خودداری کردند تا مشخص شود حریری این بار هم کاری دشواری برای تشکیل دولت خواهد داشت.

انتخابات پارلمانی لبنان در هفتم ژوئن(17خرداد) به پیروزی جریان اکثریت موسوم به 14 مارس با کسب 71 کرسی در برابر 57 کرسی برای حزب الله و متحدانش موسوم به جریان 8 مارس، منجر شد.