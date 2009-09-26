به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت اولین دوره لیگ حرفه‌ای تیراندازی باکمان باشگاه‌های کشور قرار بود از پنجشنبه و جمعه گذشته در اصفهان از سرگرفته شود اما ظاهرا عدم پرداخت به موقع حق ثبت نام باشگاه‌ها برای حضور در لیگ، پیگیری این دیدارها را در هاله ابهام قرار داده است.

باشگاه‌ها پول نمی‌دهند

احمد رضیئی رئیس سازمان لیگ تیروکمان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حق ثبت نام در لیگ برتر باشگاه‌های کشور در این رشته 4 میلیون تومان است که تاکنون از بین هشت تیم حاضر در لیگ تنها باشگاه فولاد ماهان سپاهان ونماینده کیش تمام مبلغ را پرداخت کرده‌اند. تیم سرمایه گذاری مس سرچشمه نیمی از مبلغ و دانشگاه علوم پزشکی گیلان یک میلیون تومان را به حساب سازمان لیگ واریز کرده است اما مابقی تیم ها در پرداخت حق ثبت نام خلف وعده کرده اند.

وی ادامه داد: ما برای برگزاری لیگ قانون داریم اما با توجه به اینکه لیگ تیروکمان نوپا است به باشگاه‌ها برای پرداخت این مبلغ فرصت دادیم. دور رفت لیگ تمام شده و حتی از آخرین مهلت باشگاه‌ها نیز 10 روز گذشته است. ما باید پنجشنبه هفته گذشته برای آغاز دور برگشت لیگ به اصفهان می‌رفتیم اما سفر کادر فنی و داوران نیاز به پول دارد و منابع مالی ما به اتمام رسیده است!

پول باشگاه‌ها صرف خود لیگ می‌شود

وی با تاکید براینکه این مبالغ برای برگزاری لیگ صرف می‌شود، گفت: در تمام رشته‌ها پرداخت این حق ثبت نام قانونی است و پول باشگاه‌ها برای برگزاری لیگ، هزینه داوران، کادر فنی و تهیه امکانات برای برگزاری مسابقات صرف می‌شود. اگر این پول نباشد چگونه سازمان کوچک لیگ تیروکمان می‌تواند این رقابتها را برگزار کند.

رضیئی تصریح کرد: فیس‌های تیروکمان چاپ خارج بوده و خرید هر کدام 7 هزار تومان هزینه برای سازمان لیگ دارد در کنار آن پرداخت پول داوران، انتقال کادر اجرایی مسابقات و جوایز پایانی تیم‌ها نیز هزینه بردار است و باشگاه‌ها به این نگاه نمی‌کنند که این هزینه‌ها از کجا تامین می شود.

برگزاری لیگ با کمک فدراسیون صورت گرفت

رئیس سازمان لیگ تیروکمان ایران ادامه داد: دور رفت لیگ حرفه‌ای را با کمک فدراسیون و حتی هزینه‌های شخصی برگزار کردیم و همه از برگزاری مسابقات راضی بودند اما دیگر نمی‌توانیم از فدراسیون کمک بگیریم زیرا فدراسیون نیز برای اعزام‌ها و برنامه‌های خود نیاز به منابع مالی دارد.

جایگاه تیروکمان در باشگاه‌ها کجاست!

وی با انتقاد از برخی باشگاه‌ها گفت: باشگاه‌ها حاضر هستند در فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی و رشته‌های رزمی سرمایه گذاری کنند و صدها برابر یک تیم تیروکمان هزینه نمایند اما رشته تیراندازی باکمان را با هزینه‌های کمتر نمی‌بینند!

وی تصریح کرد: ما مخالف سرمایه گذاری باشگاه‌ها در دیگر رشته‌ها نیستیم زیرا ورزشی موفق است که به همه رشته‌ها به طور یکسان نگاه کند اما معتقدیم جایگاه رشته‌ای مانند تیروکمان که ریشه در سنت و دین ما دارد در باشگاه‌های ایران کجاست!

پخش مستقیم امتیاز بزرگ لیگ تیروکمان ایران

رضیئی ادامه داد: با توجه به ارتباطات خوبی که فدراسیون با رسانه ها دارد از بین 5 مرحله لیگ 3 مرحله آن را به طور مستقیم در تلویزیون پخش کردیم که این مسئله خود امتیاز بزرگی برای لیگ تیروکمان است که در بسیاری از رشته‌های غیر توپی و رزمی و کشتی شاهد چنین اتفاقی نیستیم و باشگاه‌ها می‌توانند از این امتیاز به عنوان یک فرصت استفاده کنند.

احتمال لغو لیگ برتر تیروکمان باشگاه‌های کشور

رئیس سازمان لیگ تیراندازی باکمان کشورمان خاطرنشان کرد: بزودی در نشستی تکلیف پیگیری رقابتهای لیگ را مشخص می‌کنیم. قطعا اگر پول نداشته باشیم نمی‌توانیم لیگ را برگزار کنیم و حتی احتمال دارد نتیجه دور رفت را به عنوان نتیجه پایانی لیگ برتر 70 متر ایران در سال جاری اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه ما لیگ داخل سالن را هم در پیش داریم، گفت: این خلف وعده باشگاه‌ها در پرداخت حق ثبت نام حضور در لیگ و مشکلات مالی سازمان لیگ برگزاری لیگ داخل سالن و 18 متر را نیز تحت الشعاع قرار داده است.