واردات کالا در گیلان کاهش یافت

رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت دومیلیون و 564 هزار و 668 تن انواع کالا به ارزش یک میلیارد و 260 میلیون و 183هزار و 634 دلار وارد استان شده است.

وی عنوان کرد: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 34 درصد افزایش و از لحاظ ارزشی 21 درصد کاهش داشته است.

امینی خاطر نشان کرد: این کالا ها شامل آهن آلات، ماشین آلات، چوب و لوازم برقی و صنعتی، گندم، محصولات شیمیایی و سایر اقلام می شود که از کشورهای روسیه، قزاقستان، اکراین و سایر کشورها وارد کشور شده است.

وی همچنین به آمار کارت بازرگانی صادره و تمدیدی استان گیلان طی پنج ماهه سال جاری اشاره کرد و افزود: سازمان بازرگانی استان گیلان در این مدت تعداد 334 فقره کارت بازرگانی صادر و تمدید کرده است که از این میزان 153 فقره صادره و 181 فقره تمدیدی است.

رئیس بازرگانی گیلان ادامه داد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بخش صادره و تمدیدی بترتیب 11 و 10 درصد رشد را نشان می دهد.

