۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۲

رئیس بازرگانی گیلان:

واردات کالا در گیلان کاهش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: سیاوش امینی گفت: واردات کالا در استان گیلان طی پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 21 درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت دومیلیون و 564 هزار و 668 تن انواع کالا به ارزش یک میلیارد و 260 میلیون و 183هزار و 634 دلار وارد استان شده است.

وی عنوان کرد: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 34 درصد افزایش و از لحاظ ارزشی 21 درصد کاهش داشته است.

امینی خاطر نشان کرد: این کالا ها شامل آهن آلات، ماشین آلات، چوب و لوازم برقی و صنعتی، گندم، محصولات شیمیایی و سایر اقلام می شود که از کشورهای روسیه، قزاقستان، اکراین و سایر کشورها وارد کشور شده است.

وی همچنین به آمار کارت بازرگانی صادره و تمدیدی استان گیلان طی پنج ماهه سال جاری اشاره کرد و افزود: سازمان بازرگانی استان گیلان در این مدت تعداد 334 فقره کارت بازرگانی صادر و تمدید کرده است که از این میزان 153 فقره صادره و 181 فقره تمدیدی است.

رئیس بازرگانی گیلان ادامه داد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بخش صادره و تمدیدی بترتیب 11 و 10 درصد رشد را نشان می دهد.

