اولویت سازمان ملی جوانان رسیدگی به مشکلات این قشر است

دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان ملی جوانان دارای غنی‌ترین ذخیره مطالعاتی و تحقیقات در حوزه جوانان است افزود: سازمان ملی جوانان به عنوان متولی اصلی برنامه‌ریزی طی سالهای گذشته فعالیت­های گسترده‌ای را در زمینه مطالعات مربوط به مسائل، نیازها و مشکلات نسل جوان انجام داده است.

بر اساس اعلام معاونت تحقیقات و مطالعات سازمان ملی جوانان، 25 میلیون نفر از جمعیت کشور جوانان بین 19 تا 29 سال هستند که 36 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند.

نتایج تحقیقات سازمان ملی جوانان نشان می دهد بیکاری، ازدواج و تهیه مسکن اصلی ترین مشکلاتی است که اغلب قشر جوان با ان مواجه هستند.

دکتر اسحاقی با اشاره به تدوین گزارش عملکرد سازمان ملی جوانان در حوزه مطالعات جوانان گفت: در سالهای گذشته گزارشات مفصلی از نتایج مطالعات در خصوص وضعیت قشر جوان و مشکلات مرتبط با آنان تهیه شده و این گزارشها به گونه ای در برنامه ریزی برای این قشر بسیار راهگشا بوده است.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، سازمان ملی جوانان موظف است هر ساله گزارش ملی وضعیت جوانان کشور را در سه سطح فرابخشی، بخشی و استانی تهیه و به مراجع ذی ربط ارائه دهد.

اسحاقی، شناسایی ابعاد مختلف زندگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوانان، انجام مطالعات تطبیقی جهت دستیابی به نیازهای جوانان را از اهداف تهیه گزارش ملی جوانان است.