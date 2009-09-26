کشورهای عربی از حق مقاومت ملت فلسطین دفاع کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به شهادت سه تن از مبارزان خود توسط رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد: تجاوز اسرائیل به غزه بیانگر اهداف واقعی دشمن علیه ملت فلسطین و قضیه آن است.

در این بیانیه گفته شده است: هدف دشمن از حمله جدید به غزه به زانو درآوردن ملت فلسطین و از بین بردن اراده و پایداری آن است تا از این طریق فلسطینی ها را به سوی تسلیم در برابر طرح های سیاسی خود سوق دهد.

در بخش دیگر بیانیه آمده است: مسئولیت کامل این جنایت بزدلانه بر عهده دشممن صهیونیست است و تمامی گروه های فلسطینی باید با روشی مناسب به این حمله واکنش نشان دهند.

در ادامه بیانیه با اعلام اینکه اتحاد گروه های فلسطینی و تداوم مقاومت بهترین واکنش به این جنایت است گفته شده است: اکنون زمان آن رسیده که مذاکرات [بیهوده با رژیم صهیونیستی] که بی شک ثابت کرده در راستای منافع ملت فلسطین نیست به پایان برسد.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پایان بیانیه از کشورهای عربی و مسلمان خواست که از حق مقاومت ملت فلسطین حمایت کنند و مسئولیت های خویش را در قبال اقدامات تجاوزکارانه دشمن صهیونیست بر عهده بگیرند.

خاطرنشان می شود که هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی شب گذشته شرق نوارغزه را هدف قرار دادند که در نتیجه آن سه مبارز فلسطینی به شهادت رسیدند.