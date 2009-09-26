اسکن مغز آنچه انسان می بیند را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا یک قدم به درک آنچه در هنگام خواندن و دیدن در مغز انسان می گذرد نزدیک تر شده اند. این دانشمندان با داشتن مدلی از اینکه چگونه تصاویر در مغز شکل می گیرند الگوهای به ثبت رسیده در فعالیتهای نرونی را به صورت تصویری ترجمه کردند.

با وجود اینکه استفاده از تجهیزات ذهنی ده ها سال از انسان فاصله دارند اما تکمیل چنین مطالعاتی می تواند به ساخت تجهیزات خواندن ذهن و تولید رایانه های با قابلیت کنترل ذهنی شود.

این مطالعه که محققان دانشگاه کالیفرنیا انجام آن را به عهده دارند بر اساس مطالعه ای قدیمی تر که در آن از الگوهای نرونی برای تشخیص تصاویر در میان گزینه هایی محدود استفاده می شد، شکل گرفته است.

در شیوه جدید از نمای بسیار پیچیده ای از مرکز بصری مغز استفاده می شود. برای ساخت مدلی از فعالیت نرونی مغز محققان از سیستم اسکن fMRI استفاده کرده و فعالیتهای نرونی سه داوطلب را در هنگامی که به تصاویری از اجسام و پدیده های روزانه نگاه می کردند به ثبت رساندند.

بر اساس مطالعات پیشین دانشمندان به قسمتی از مغز که با شکل اجسام در ارتباط است تمرکز کرده و قسمتی از این منطقه که فعالیتهای آن با طبقه بندی های عمومی مغز در ارتباط است را مورد مطالعه قرار دادند. پس از تنظیم مدل فعالیت از داوطلبان خواسته شد به سری دیگری از تصاویر نگاه کنند. پس از آن با کمک از الگوهای به دست آمده و ثبت فعالیتهای جدید نرونی دانشمندان موفق به خلق تصاویری شدند که داوطلب به آنها نگاه کرده بود.

به گفته محققانی که خواندن اطلاعات به ثبت رسیده سیستم fMRI را به عهده داشتند خروجی به دست آمده از میلیونها نرون در این آزمایش تنها به یک واحد خروجی تبدیل شد این در حالی است که در بهترین شرایط امکان دستیابی به مقادیر شگفت انگیزی از اطلاعات است اما تا کنون روشی بدون نیاز به شکافتن مغز و اتصال مستقیم به مغز برای دسترسی به این اطلاعات ارائه نشده است.

بر اساس گزارش سی ان ان، محققان دانشگاه کالیفرنیا امیدوارند به زودی شیوه هایی موثر را برای ترجمه انواع دیگر فعالیتهای مغزی از جمله اسکن لیزری اپتیکال ارائه دهند.