به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اهداف برپایی این محافل قرآنی شناسایی مساجدی است که توانایی برگزاری کلاسهای تخصصی آموزش قرآن را دارند .

قرآن‌آموزانی که در این کلاسهای تخصصی حضور یابند، علاوه بر اینکه پیشرفتشان در همه مراحل آموزش مورد سنجش قرار می‌گیرد، تا پایان اتمام مراحل آموزشی، تحت نظر دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد تهران مشکلات مادی و معنوی که مانع حضور آنها در این کلاسها باشد، برطرف می‌شود.

قبل از آغاز این کلاسهای قرآنی آزمون تعیین سطح از علاقمندان گرفته می شود و اگر توانایی حضور در کلاسهای تخصصی را نداشته باشند به سایر کلاسهای قرآنی در مساجد شهر تهران معرفی می‌شوند.



