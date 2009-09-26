گزارش کمیته بعد از نتیجه نهایی/ جلسه با سازمان قضایی نیروهای مسلح

پرویز سروری نماینده تهران و رئیس کمیته ویژه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا با ادامه پیگیریهای کمیته بر تعداد متخلفان در برخورد با بازداشت شدگان افزوده شده یا خیر گفت: این اخبار به دستگاه قضایی مربوط می شود شاید در روند برگزاری دادگاه متهمان قاضی مربوطه به شرکت افراد دیگری در تخلفات پی ببرد و افراد دیگری به عنوان مقصر شناخته شوند.

وی ادامه داد: کمیته ویژه مجلس به یک جمع بندی کلی از مسائل رسید و هم اکنون مسائل را پیگیری می کند و آخرین بحث ما جلسه با سازمان قضایی نیروهای مسلح درخصوص تسریع در تشکیل روند دادگاه متهمان بود.

سروری از انجام بازجویی از مقصران و متخلفان در برخورد با بازداشت شدگان خبر داد اما وی از اینکه این افراد در بازداشت هستند یا آزاد شده اند بی خبر بود.

رئیس کمیته ویژه تصریح کرد: این کمیته در حال حاضر مواردی که به عنوان جمع بندی در اختیار داشت پیگیری می کند و تلاش ما این است به نتیجه برسیم و کار به گونه ای پیش رود که دیگر شاهد تکرار چنین مسائلی نباشیم. تلاش ما این است که وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

به گفته سروری کمیته ویژه در تعطیلات سه هفته ای مجلس جلسه ای تشکیل نداده است ولی برخی از اعضا به طور مجزا اموری را پیگیری کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: زمانی برای ارائه گزارش نهایی مشخص نشده و کمیته همچنان به کار خود ادامه می دهد هر زمان که به نتیجه نهایی برسیم گزارش را به مجلس ارائه خواهیم کرد.