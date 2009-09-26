کشف فسیل یک دایناسور 150 میلیون ساله با چهار بال

به گزارش خبرگزاری مهر، این فسیل دایناسور که در کنفرانس سالانه دیرینه شناسان در بریستول انگلیس معرفی شده است را محققان چینی در شمال شرقی این کشور کشف کرده اند.

بقایای این دایناسور به حدی خوب محافظت شده اند که حتی اثرات جای پر را حفظ کرده اند.

این فسیل متعلق به گونه ای از دایناسور پرنده به نام Anchiornis huxleyi است که 150 سال میلیون سال قبل در شرق آسیا می زیسته است.

این فسیل بار دیگر تائید می کند که دایناسورها اجداد مستقیم پرندگان هستند.

در اطراف اسکلت این فسیل امکان دیدن پرهایی که بدن آن را کاملا پوشانده اند وجود دارد. در این خصوص این دیرینه شناسان توضیح دادند: "این دایناسور چهار بال داشته چرا که پرها نه تنها پاهای عقبی و دم را پوشانده اند بلکه پاهای جلویی نیز پوشیده از پر است. ما امسال فسیلهای دیگری هم از این نوع پیدا کردیم اما این فسیل جدید بسیار خوب محافظت شده و تائید می کند که جد پرندگان امروزی بوده است."

براساس گزارش گاردین، تاکنون تئوریهای که نشان می دهند پرندگان از دایناسورها ایجاد شده اند هرگز به صورت تجربی تائید نشده بود چرا که هیچ بقایایی از پرهای قدیمی جانداران اولیه ای که پرواز می کردند وجود نداشت. قدیمی ترین فسیلهایی که حضور پر در آنها اثبات شده بود تنها 10 میلیون سال قدمت داشتند. این فسیلها متعلق به آرکئوپتریکس است که اولین گونه پرنده به شمار می رود و اولین بقایای آن در آلمان و در پایان قرن نوزدهم پیدا شدند.

اکنون این دانشمندان نشان دادند که Anchiornis huxleyi می تواند حلقه گمشده میان دو گونه پرنده و دایناسور باشد. این فسیل می تواند همچنین در خصوص اولین تکنیکهای پرواز جانداران توضیح دهد.