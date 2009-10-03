مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی از رسانه ای کردن برنجهای وارداتی انتقاد کرد

غلامرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: طرح این موضوع در رسانه های موجب بی اعتمادی مردم و بروزبحثهای روانی در جامعه می شود و بهتر بود مسئولان ذیربط با مشاهد چنین مشکلی نسبت به جمع آوری این اقلام اقدام می کردند.

وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه مصوب شورای عالی استاندارد کشور، برنج های وارداتی فقط از لحاظ میزان مایکوتوکسین ها یا سمها باید بررسی می شدند که این آزمایشات در مرزها توسط ادارت کل استانها انجام شده و گواهی انطباق وارداتی برای آنها صادر شده است.

وی با اشاره به مسائل مطرح شده در خصوص غیر استاندارد بودن میزان سرب و آرسنیک در 13 نوع برنج خارجی وارد شده به کشور، گفت: در صورت تصویب شورای عالی استاندارد کشور آماده انجام آزمایشات لازم بر روی برنج های وارداتی هستیم.

امینی خاطر نشان کرد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در نظر دارد ویژگیهای کیفی در رابطه با کلیه کالاها را از طریق تامین منابع و امکانات به مردم اطلاع رسانی کند.