ترافیک صبحگاهی روز شنبه سنگین تر از نخستین روز مهرماه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نعمت الهی صبح روز شنبه در حاشیه برگزاری ستاد مهر در مرکز کنترل ترافیک با بیان این مطلب اظهار کرد: اولین حادثه صبح شنبه آتش سوزی یک دستگاه خودروی پراید بود که در ساعت 15/6 دقیقه در مسیر شرق به غرب بزگرراه شیخ فضل الله روی داد اما با سرعت نسبت به رفع مشکل اقدام شد تا این حادثه منجر به ایجاد گره ترافیکی در بزرگراه نشود.

وی با بیان اینکه در بسیاری از بزرگراههای تهران ترافیک صبحگاهی سنگین بود گفت : ترافیک در بزرگراههایی مانند حکیم، یادگار، همت، رسالت و ارتش - امام علی از ساعت 30/6 سنگین شد و تردد خودروها به کندی در این بزگرارهها صورت می گرفت.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر تهران خاطرنشان کرد : امروز نیز مانند روز نخست مهرماه نقص فنی خودروهای شخصی و تصادفات خسارتی از مهمترین عوامل ترافیک بودند که امیدواریم شهروندان با همکاری و دقت بیشتر هنگام رانندگی در کاهش ترافیک تاثیر گذار باشند.