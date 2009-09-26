به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی فتحی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در تابستان امسال 80 پایگاه هسته فرهنگی جوان در استان برای انجام فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ایجاد شده است.
وی تهیه نشریه فرهنگی را یکی از مهمترین فعالیتهای این پایگاههای فرهنگی برشمرد و اضافه کرد: این نشریه به صورت گروهی و با همکاری اعضای پایگاههای فرهنگی تهیه میشود.
رئیس ستاد اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از ارسال 70 نشریه مربوط به هستههای فرهنگی جوان به دبیرخانه این ستاد خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر این نشریات توسط داوران خبره مطبوعات در حال ارزیابی است.
وی ادامه داد: جشنواره معرفی برترینهای نشریات هستههای فرهنگی جوان نیز در نیمه دوم مهرماه برگزار میشود و در این جشنواره به صورت مجزا از صاحبان سه نشریه برتر در بخش خواهران و برادران قدردانی میشود.
فتحی مطالب ارائه شده در این نشریات را مفید ارزیابی کرد و افزود: در این نشریات خلاصهای از بحثهای معارفی که به صورت گفتمان اجرا شده و همچنین بحثهای آزاد و اطلاعات منطقه فعالیت پایگاههای فرهنگی و مقالههای فرهنگی و اعتقادی درج شده است.
وی در پایان با تاکید بر تقویت و استمرار ارتباط جوانان با پایگاههای فرهنگی خاطرنشان کرد: در صورت اختصاص اعتبارات بیشتر میتوان در طول سال با ارائه برنامههای مفید و کاربردی، ظرفیتهای فراوان جوانان را در مسیر اهداف نظام اسلامی هدایت کرد.
توسط اداره کل تبلیغات قم؛
جشنواره نشریات هستههای فرهنگی جوان در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری جشنواره معرفی برترینهای نشریات هستههای فرهنگی جوان در این استان خبر داد.
