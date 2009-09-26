جشنواره بسکتبال با ویلچر فرصتی برای ارتقای سطح این رشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نخستین دوره جشنواره بسکتبال با ویلچر روز جمعه با حضور محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان و جمعی از مسئولان ورزش کشور از جمله غفور کارگری ، نایب رئیس فدراسیون جانبازان در دو بخش مردان و زنان در مجموعه ورزشی عصر انقلاب برگزار شد.

کارگری ضمن خیرمقدم به ورزشکاران و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: ورزشکاران جانباز و معلول نشان دادند که در همه صحنه هایی که همت و اراده کردند، توانستند به اهداف خود دست پیدا کنند. زمانی علت موفقیت فدراسیون حضور جانبازان سرحال و با عزم و اراده بود ولی اکنون عامل دیگری نتایج و موفقیت های فدراسیون را رقم می‌زند.



نایب رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان به کسب 69 مدال رنگارنگ توسط ورزشکاران جوان و بازی های پارالمپیک آسیایی جوانان در توکیو اشاره کرد و متذکر شد: ما در مسابقات آسیایی ژاپن اصلاً جانباز نداشتیم و در واقع همه ورزشکاران برای نخستین بار بود که در این مسابقات حضور پیدا کردند اما نایب قهرمان شدند.



نایب رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان در بخش دیگری از سخنرانی خود تصریح کرد: پس از بازگشت از پکن سیاست فدراسیون برای بسکتبال را بر سه اصل استوار کردیم. ما در گام نخست تلاش کردیم به طور جدی از همه ابزارها برای رفع محرومیت ایران استفاده کنیم. از آن زمان اقدامات خود را آغاز کردیم و تا کنون توانستیم به موفقیت هایی هم برسیم. در گام دوم، تلاش کردیم انگیزه و شور و حرارت ورزشکاران را حفظ کنیم که برگزاری این جشنواره نیز اقدامی در همین راستا است. وی در گام سوم، سیاست فدراسیون را ارتقای سطح فنی بسکتبال با ویلچر قلمداد کرد و از حبیب خمجانی، رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر خواست تا پس از پایان مسابقات در نشست های فنی به بررسی نقاط ضعف و قوت مسابقات بپردازد تا اشکالات رفع و نقاط قوت تقویت شود تا سطح فنی بسکتبال ارتقا یابد.



نخستین دوره جشنواره بسکتبال با ویلچر در بخش مردان با حضور 28 تیم و 336 ورزشکار و در بخش زنان با 6 تیم و 72 بازیکن و در مجموع 34 تیم و 408 ورزشکار از سوم مهر آغاز و تا یازدهم ماه جاری ادامه خواهد داشت.