870 هزار تن محصول کشاورزی آذربایجان غربی خسارت دید

امین آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این میزان خسارات بدون احتساب خسارتهای وارده شده به محصول انگور در اثر بارندگی های اخیر است، افزود: در سال زراعی جاری سرما و سیل به 256 هزار و 196 هکتار از اراضی زراعی و باغی و 34 هزار و 901 هکتار از مراتع استان خسارت وارد کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا ارزش ریالی خسارات وارده شده به این بخشها دو هزار و 740 میلیون و 994 ریال برآورد شده است که بعد از پیش بینی و برآورد میزان خسارات وارده در اثر بارندگی های اخیر به باغات انگور کل خسارات جمع بندی می شود.

آقایی در خصوص پرداخت غرامت به خسارات سال گذشته در بخش محصولات کشاورزی نیز بیان داشت: تاکنون غرامت بخش دام و طیور پرداخت شده و تا یک ماه آینده نیز غرامتهای بخش زراعت و باغبانی به کشاورزان منطقه پرداخت می شود.

وی با اشاره به خسارات همه ساله به بخش محصولات کشاورزی با تاکید بر بهره گیری از مزایای بیمه محصولات کشاورزی گفت: سال زراعی گذشته 210 هزار و 981 هکتار از محصولات زراعی و 10 هزار و 795 هکتار از محصولات باغی در مجموع 221 هزار و 776 هکتار از راضی کشاورزی استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: هم اکنون 30 درصد از محصولات زراعی و 10 درصد از باغات استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

آقایی بیان داشت: در سال زراعی جدید پوشش 50 درصد از زراعتها و 25 تا 30 درصد از باغات استان باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.