سیدعارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: پردهخوانی دفاع مقدس عنوان ویژه برنامهای است که برای نخستین بار در کشور بهمناسب هفته دفاع مقدس برگزار در لرستان برگزار میشود.وی ادامه داد: در این برنامه یکی از اساتید پردهخوانی به سبک قدیم و به شیوه تئاتر وقایع دوران دفاع مقدس را برای مردم بازگو میکند.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: همچنین بهمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس سرود "وطن" با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لرستان بهصورت زنده به سه زبان فارسی، لری و لکی در محل تپه شهدای گمنام شهر خرمآباد طنینانداز میشود.
علوی یادآور شد: برگزاری ایستگاه نقاشی با موضوع دفاع مقدس از دیگر برنامههایی است که با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و حفظ آثار و نشر ارزشهای اسلامی لرستان برگزار میشود.
وی افزود: در این برنامه اساتید دوران دفاع مقدس به صورت زنده برای بازدیدکنندگان نقاشیهایی از دوران دفاع مقدس را به تصویر میکشند.
پرده خوانی نوعی نمایش مذهبی ایرانی است، در این نمایش کسی با عنوان "پرده خوان" از روی تصویرهایی منقوش بر پرده مصایب اولیای دین را با کلام آهنگین روایت می کند و پرده خوانی را "شمایل گردانی" و "پرده داری" و "پرده برداری" نیز خوانده اند.
