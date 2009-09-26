100 مگاوات برق به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با خبرنگاران در شهرستان لردگان اظهار داشت: هدف از پروژه کارون چهار باعث ارتقا بهره وری منطقه و انتقال آب بوده است.

وی افزود: با بهره وری این پروژه توانمندی کشور در صنعت سد سازی در زمینه های آب، تولید برق، توانمندسازی مهندسین ایرانی، استقلال و خودکفایی به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی در بحث گردشگری با بیان اینکه این مسیر یکی از زیباترین مسیرهاست، بیان داشت: با بهره برداری از این سد تمامی افراد علاقمند به گردشگری به مناطق زیبایی که تاکنون امکان دسترسی وجود نداشته است، دسترسی پیدا می کنند.

وی بیان داشت: محور لردگان - کارون چهار ایذه در وزارت نیرو و راه و ترابری همکاری داشته اند و این جاده به یمن سد کارون چهار بوده است.

وی اعتبار هزینه شده برای این محور را 105 میلیارد ریال دانست.

عطارزاده در پاسخ به مشکلات انتقال بهشت آباد اذعان داشت: مسئولان سیاسی استان از مطلعات این طرح آگاهی ندارد اما مدیران مرتبط با آب استان از مطالعات این طرح آگاهی دارند.

وی یادآور شد: مدیریت آب در کشور دقیق و تخصصی بررسی می شود و انتقال آب بهشت آباد نیز با تطبیق درست و با اولویت منطقه، آب مازاد با روش صحیح انتقال داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشور باید برنامه های تخصصی در حوزه بهره وری منابع آب بالا برود تا مردم مناطق دیگر نیز به این نعمت الهی دسترسی داشته باشند.