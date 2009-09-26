۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

تولید ایران خودرو از مرز 273 هزار دستگاه گذشت

قائم مقام ایران خودرو گفت: ایران خودرو از ابتدای فروردین ماه سالجاری تا اول مهر ماه بیش از 273 هزار دستگاه انواع خودرو سواری و وانت تولید کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 27 هزار دستگاه افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد دهنادی افزود: در این مدت تعداد 44 هزار و 83 دستگاه انواع سمند، 68 هزار و 586 دستگاه پژو 405، 42 هزار و 815 دستگاه پژو پارس و 30 هزار و 625 دستگاه پژو 206 هاچ بک در ایران خودرو تولید شده است.

وی تصریح کرد: 14 هزار و 896 دستگاه پژو 206 اس.دی، 21 هزار و 743 دستگاه پژو روآ، 46هزار و 138دستگاه وانت باردو، سه هزار و 181 دستگاه تندر 90 و یک هزار و 446 دستگاه گراند ویتارا نیز در مدت یادشده در ایران خودرو تولید شده است.

دهنادی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ایران خودرو طی مدت مشابه سال گذشته حدود 246 هزار دستگاه انواع خودرو سواری و وانت تولید کرده بود.

